В Україні швидко дорожчає долар, євро теж повернувся до зростання: курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 23 червня

Національний банк України (НБУ) на середу, 23 червня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,31 грн;

1 євро – 32,47 грн;

1 злотий – 7,17 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

У порівнянні зі значеннями п'ятниці, 18 червня, долар виріс ще на 12 копійок після підвищення на дві копійки в попередній банківський день. "Зелений" досяг максимального значення з початку червня. А за останній тиждень – з 15 по 23 червня – гривня ослабла проти американської валюти вже на 32 копійки. Експерти раніше пояснювали, чому курс долара перейшов до зростання.

Курс євро при цьому припинив знижуватися. Євровалюта виросла в ціні на 18 копійок після падіння на 21 копійку вдень раніше.

Вартість 10 російських рублів 23 червня знизилася на три копійки. Польський злотий подорожчав на вісім копійок.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У вівторок, 22 червня, долар на міжбанку виріс на чотири копійки в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,32/27,34 грн (купівля/продаж). Євровалюта подорожчала на 13 копійок і в покупці, і в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,52/32,53 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн / дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – НЕ прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А о аналітики S & P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні