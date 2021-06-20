Доллар пошел на взлет! Взлетит?

Эксперты пока не ожидают возврата к курсу 27 гривен за доллар

/ Фото: Сегодня

Ну вот мы и дождались "дна" курса доллара – на наличном рынке это 27,05 грн/доллар в продаже и 26,85 грн/доллар в покупке. Это было во вторник, а в среду тренд поменялся, курс "пошел на взлет". Взлетит доллар или, говоря по-авиационному, разогнавшись до скорости "принятия решения": взлетать или нет – ударит по тормозам?

Реклама

Почему курс доллара перешел к росту и чего ожидать дальше в июне, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Читайте также: В Кабмине просчитали наши зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед. Что обещают

Что произошло с курсом за неделю

Наличный доллар дешевел до вторника, а со среды тренд сменился на противоположный, причем достаточно резко: за день курс вырос на те же 6 копеек, которые он потерял днем ранее. В четверг было уже +17 копеек, в пятницу +21 копейка. Окончательный курс перед выходными – 27,27 грн/доллар в продаже и 27,08 грн/доллар в покупке.

Реклама

Максимальный курс по которому можно было сдать наличный доллар – 27,17 грн (на 12 коп. выше, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 27,18 грн (на 11 коп. выше, чем неделю назад).

Нацбанк, установивший на минувший понедельник курс 27,04 грн/доллар (-25 коп.), до среды продолжал укреплять гривню, официальный курс впервые за последние 13 месяцев опустился ниже 27 грн/доллар – до 26,93. Но уже в четверг регулятор поставил курс 27,03, а в пятницу – сразу 27,17 грн/доллар. В итоге за неделю гривня потеряла 6 копеек, но при этом был провал на 18 копеек, затем рост на 12 копеек. На вторник, 22 июня, Нацбанк установил курс 27,19 грн/доллар, ослабив гривню еще на 2 коп.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят: главной причиной того, что доллар пошел вверх, стало решение Нацбанка не повышать учетную ставку рефинансирования (процент, под который НБУ ссужает гривню комбанкам). Напомним: сейчас она 7,5% при ожидаемой годовой инфляции 9,5%, то есть НБУ не зарабатывает на рефинансировании, а терпит убытки.

"Но учетная ставка осталась неизменной, и это сразу охладило рынок: нерезиденты придержали валюту, которую они могли конвертировать в гривню для покупки украинских ценных бумаг, – анализирует Олег Пендзин. – Рост учетной ставки автоматически повышал доходность украинских ОВГЗ, теперь зарубежным финансовым инвесторам наши ценные бумаги стали менее интересны. Валюты на рынке стало меньше, одновременно Нацбанк выкупал валюту, что вызвало легкую панику, и курс пошел вверх".

Реклама

Александр Охрименко уточнил, что, кроме Нацбанка, валюту покупал еще и Минфин, которому нужно в июне рассчитываться по валютным ценным бумагам. Это также подтолкнуло курс.

Андрей Шевчишин говорит: хотя Нацбанк и сохранил учетную ставку, но фактически пошел на ужесточение кредитно-денежной политики без изменения учетной ставки.

"Это означает укорачивание сроков рефинансирования и более жесткие сроки по аукционам и депозитным сертификатам. В частности, долгосрочные кредиты рефинансирования будут выдаваться сроком на три года, а не пять лет как ранее, и на конкурсных условиях", – анализирует эксперт.

При этом гривню в среднесрочной перспективе (полгода) ждет ослабление.

Чего ожидать на следующей неделе

Эксперты не прогнозируют дальнейшего роста курса доллара на следующей неделе. Наоборот, он снова начнет дешеветь, но незначительно.

"Курс снизится на 10-15 копеек, до 27,10-27,15 в наличной продаже", – уточнил Олег Пендзин.

Александр Охрименко также ожидает ослабления доллара, но не ниже 27 грн/доллар.

Реклама

Наконец, Андрей Шевчишин говорит, что с учетом предстоящего дополнительного выходного в понедельник (в воскресенье – Троица), на межбанковском объемы сделок на следующей неделе будут незначительны, а курс – стабильным.

"Полагаем, что в ближайшей перспективе гривня останется в диапазоне 27,1-27,3 гривни за доллар", – прогнозирует Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Прогнозы экспертов не изменились.

Александр Охрименко уверен, что гривня не будет дорожать не только в июне, но и в июле, и в первой половине августа. Поэтому совет: зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах (1-2 месяца), а не на курсе доллара, актуален еще на два месяца.

Андрей Шевчишин утверждает: несмотря на то, что доллар показал рост, это кратковременно и на инвестирование в валюту "в долгую", на год и более не влияет. Возможно, стоит пока сделать паузу и дождаться небольшого снижения курса, чтобы не переплачивать. Но длительного восходящего тренда летом ожидать не стоит, уверен Андрей Шевчишин.

О том, как укреплялась гривня за последние месяцы, смотрите в сюжете.