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В ПриватБанке проблемы: украинцы не могут перевести деньги с карты на карту

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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1 июля, 12:52
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Проблемы при переводе денег с карты на карту наблюдаются с самого утра 1 июля
У клиентов ПриватБанка нет возможности беспрепятственно перевести средства
У клиентов ПриватБанка нет возможности беспрепятственно перевести средства / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

Украинцы жалуются на невозможность перевести средства с карты ПриватБанка на любую другую. При попытке сделать это у клиентов банка появляется: "Произошла ошибка. Повторите, пожалуйста, операцию. В случае повторного возникновения ошибки обратитесь в службу поддержки".

Специалисты после обращения к ним отвечают, что сейчас действительно наблюдаются сложности при создании платежей. Банк работает над восстановлением услуги, ориентировочное время устранения сложности – 13:00.

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Если вы также не можете беспрепятственно перевести средства, но нужно сделать это как можно быстрее, то вы можете включить уведомления, когда неполадки устранят. Для этого следует:

  • написать в службу поддержки в чате;
  • нажать кнопку "Сообщить и завершить".

Сообщение от банка
Сообщение от банка / Фото: скриншот

ПриватБанк начал выплаты по еще одной программе

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь от Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца через платежную систему MoneyGram.

Выплаты составляют 2200 гривен на человека и выплачиваются в течение трех месяцев украинцам, пострадавшим от войны.

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Для того чтобы их получить, нужно оставить заявку на финансовую помощь можно через платформу "єДопомога". Там необходимо ввести персональные данные и IBAN-номер счета ПриватБанка.

Этот номер можно найти через мобильное приложение Приват24, нужно нажать на карту и выбрать "Реквизиты карты".

После этого вашу заявку рассмотрят и в случае одобрения вы получите sms-сообщение с контрольным номером перевода MoneyGram.

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Напомним, что 27 июня банк сообщил, что начинает выплачивать денежную помощь от международных организаций детям и подросткам.

Раньше мы рассказывали, как клиентка ПриватБанка потеряла 200 тыс. грн со своей карты.

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