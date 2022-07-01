У ПриватБанку проблеми: українці не можуть переказати гроші з картки на картку

Проблеми під час переказу грошей з картки на картку спостерігаються із самого зранку 1 липня

Клієнти ПриватБанку не мають можливості безперешкодно переказати кошти / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

Українці скаржаться на неможливість переказати кошти з картки ПриватБанк на будь-яку іншу. При спробі це зробити у клієнтів банку зʼявляється: "Сталася помилка. Повторіть, будь ласка, операцію. У разі повторного виникнення помилки зверніться у службу підтримки".

Спеціалісти після звернення до них відповідають, що наразі дійсно спостерігаються складнощі при створенні платежів. Банк працює над відновленням послуги, орієнтовний час усунення складності — 13 год.

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Якщо ви теж не маєте можливості безперешкодно переказати кошти, але потрібно зробити це якнайшвидше, то ви можете увімкнути сповіщення, коли неполадки будуть усунені. Для цього варто:

написати у службу підтримки в чаті;

натиснути "Повідомити та завершити".

Повідомлення від банку / Фото: скріншот

ПриватБанк почав виплати за ще однією програмою

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу від Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця через платіжну систему MoneyGram.

Виплати становлять 2200 гривень на особу і виплачуються протягом трьох місяців українцям, які постраждали від війни.

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Для того, щоб їх отримати, потрібно залишити заявку на фінансову допомогу можна через платформу "єДопомога". Там потрібно ввести персональні дані та IBAN-номер рахунку ПриватБанку.

Цей номер можна знайти через мобільний застосунок Приват24, потрібно натиснути на картку і обрати "Реквізити картки".

Після цього вашу заявку розглянуть і у випадку схвалення, ви отримаєте sms-повідомлення з контрольним номером переказу MoneyGram.

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Нагадаємо, що 27 червня банк повідомив, що починає виплачувати грошову допомогу від міжнародних організацій дітям та підліткам.

Раніше ми розповідали, як клієнтка ПриватБанку втратила 200 тис. грн зі своєї картки.