На рынке валют снова переполох? Что происходит с долларом в ПриватБанке, ПУМБ и Ощадбанке

Украинские банки обновили курс доллара. В пятницу, 1 июля, средний курс продажи американской валюты в финансовых учреждениях составляет 35,3 грн/долл.
"Сегодня" рассказывают, сколько стоит валюта в самых популярных банках Украины.
Так, по данным специализированного сайта "Минфин", ситуация выглядит так:
- ПриватБанк – 35.3/35.7 грн/долл;
- Ощадбанк – 35.3/35.7 грн/долл;
- ПУМБ – 35,2/35,7 грн/долл;
- Укрэксимбанк – 35.3/35.8 грн/долл;
- Райффайзен Банк – 35.4/36.0 грн/долл;
- Укргазбанк – 34.9/35.7 грн/долл;
- Альфа-Банк – 35.0/35.5 грн/долл;
- OTP Bank – 33.0/35.25 грн/долл;
- Укрсиббанк – 29.26/29.55 грн/долл;
- Универсал Банк – 34.4/35.7 грн/долл.
Доллар на черном рынке
Тем временем у спекулянтов курс американской валюты пока без резких скачков.
Судя по обновленным данным на пятницу, 1 июля, средний курс продажи доллара составляет 35,55 грн, а покупки – 35,45 грн.
НБУ отпустит курс?
Если снимут ограничения на импорт товаров, то придется отпустить и официальный курс доллара, но в таком случае никто не знает, где он остановится.
Такое мнение озвучил аналитик финансовых рынков Иван Угляница в комментарии UBR.ua.
По его словами, процесс сдерживатеся именно из-за этой неопределенности. Дело в том, что импорт и экспорт в стране кардинально разделились. Импортеры, по сути, покупают валюту у Нацбанка, которая намного дешевле рыночной.
А экспорту приходится страдать, продавая валюту по максимально низкому курсу.
"Сегодня" уже писали, что произойдет с долларом в ближайшие полгода, и рассказывали, что может измениться на валютном рынке совсем скоро.