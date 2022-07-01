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На рынке валют снова переполох? Что происходит с долларом в ПриватБанке, ПУМБ и Ощадбанке

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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1 июля, 08:50
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Рассказываем, сколько стоит американская валюта в украинских банках в пятницу, 1 июля
Что происходит с курсом доллара в банках
Что происходит с курсом доллара в банках / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинские банки обновили курс доллара. В пятницу, 1 июля, средний курс продажи американской валюты в финансовых учреждениях составляет 35,3 грн/долл.

"Сегодня" рассказывают, сколько стоит валюта в самых популярных банках Украины.

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Так, по данным специализированного сайта "Минфин", ситуация выглядит так:

  • ПриватБанк – 35.3/35.7 грн/долл;
  • Ощадбанк – 35.3/35.7 грн/долл;
  • ПУМБ – 35,2/35,7 грн/долл;
  • Укрэксимбанк – 35.3/35.8 грн/долл;
  • Райффайзен Банк – 35.4/36.0 грн/долл;
  • Укргазбанк – 34.9/35.7 грн/долл;
  • Альфа-Банк – 35.0/35.5 грн/долл;
  • OTP Bank – 33.0/35.25 грн/долл;
  • Укрсиббанк – 29.26/29.55 грн/долл;
  • Универсал Банк – 34.4/35.7 грн/долл.

Доллар на черном рынке

Тем временем у спекулянтов курс американской валюты пока без резких скачков.

Судя по обновленным данным на пятницу, 1 июля, средний курс продажи доллара составляет 35,55 грн, а покупки – 35,45 грн.

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НБУ отпустит курс?

Если снимут ограничения на импорт товаров, то придется отпустить и официальный курс доллара, но в таком случае никто не знает, где он остановится.

Такое мнение озвучил аналитик финансовых рынков Иван Угляница в комментарии UBR.ua.

По его словами, процесс сдерживатеся именно из-за этой неопределенности. Дело в том, что импорт и экспорт в стране кардинально разделились. Импортеры, по сути, покупают валюту у Нацбанка, которая намного дешевле рыночной.

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А экспорту приходится страдать, продавая валюту по максимально низкому курсу.

"Сегодня" уже писали, что произойдет с долларом в ближайшие полгода, и рассказывали, что может измениться на валютном рынке совсем скоро.

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Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.7
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
10
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
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5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,78 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Куда вложить деньги?
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57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Американские горки
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Страна в смартфоне
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Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
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