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"Никто к этому не готов": что будет с долларом, если НБУ отпустит курс

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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29 июня, 17:46
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Эксперты рассказали, что может привести к масштабному выводу валюты из страны
НБУ не знает, каким может быть курс доллара
НБУ не знает, каким может быть курс доллара / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Если отменить ограничения на импорт товаров, то придется отпустить и официальный курс доллара, но в таком случае, никто не знает, где он остановится.

Об этом заявил аналитик финансовых рынков Иван Угляница в комментарии UBR.ua.

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По его словами, именно эта неопределенность и держивает процесс. Дело в том, что импорт и экспорт в стране кардинально разделились. Импортеры по сути, покупают валюту у Нацбанка, которая намного дешевле рыночной.

А экспорт наоборот страдает, поскольку вынужден валюту продавать здесь по максимально низкому курсу

"Поскольку Нацбанк не знает, какой будет курс, его нужно просто отпустить. Они готовы покупать по рыночному курсу, но никто больше к этому не готов", – считает Угляница.

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Такое же мнение высказал и налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании Е.С. Консалтинг Александра Томашевская.

"Отменив список критического импорта, можем получить огромное выведение валюты из страны любыми способами. Думаю, пока список будут аккуратно расширять и смотреть на валютный платежный баланс", – считает она.

Курс доллара на черном рынке

Доллар на черном рынке Украины начал 29 июня на уровне 35,35/35,50 грн, однако уже ближе к обеду его стоимость резко выросла.

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Средний курс продажи доллара составляет 35,55 грн, а покупки – 35,41 грн, а еще 28 июня эти показатели составляли 35,4 и 35,12 грн/долл.

"Сегодня" ранее писали, что будет с долларом в ближайшие полгода и рассказывали, что может изменится на валютном рынке совсем скоро.

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Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
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