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В Приват24 произошел сбой. Как проводить платежи?

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
9 октября, 14:07
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Представитель банка обещает сообщить, когда специалисты устранят проблему
Если клиент выполнил повторные платежи, они вернутся ему на карточку
Если клиент выполнил повторные платежи, они вернутся ему на карточку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Приват24, 9 октября, возможна временная задержка при проведении платежей. В системе произошел технический сбой.

Об этом сообщает "Громадське".

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"Если клиент попал в ситуацию, когда платеж или перевод завис, просим подождать и не проводить повторные. Все платежи будут выполнены, не нужно сразу же делать повторный", – отметил представитель банка Олег Серга.

По его словам, ПриватБанк уже работает над устранением проблемы. Если клиент выполнил повторные платежи, они вернутся ему на карточку. Представитель банка обещает сообщить, когда специалисты устранят проблему.

Дополняется...

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