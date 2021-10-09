В Приват24 произошел сбой. Как проводить платежи?

В Приват24, 9 октября, возможна временная задержка при проведении платежей. В системе произошел технический сбой.
Об этом сообщает "Громадське".
"Если клиент попал в ситуацию, когда платеж или перевод завис, просим подождать и не проводить повторные. Все платежи будут выполнены, не нужно сразу же делать повторный", – отметил представитель банка Олег Серга.
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По его словам, ПриватБанк уже работает над устранением проблемы. Если клиент выполнил повторные платежи, они вернутся ему на карточку. Представитель банка обещает сообщить, когда специалисты устранят проблему.
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