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Новая схема обмана через Приват24: как на украинку "повесили" сразу несколько кредитов

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
5 октября, 08:20
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Дважды сменили финансовый номер: мошенники обокрали украинку через мобильное приложение банка
У клиентки ПриватБанка украли все деньги сменив финансовый номер - что ответили в банке
У клиентки ПриватБанка украли все деньги сменив финансовый номер - что ответили в банке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиент "ПриватБанка" рассказал о проблемах с безопасностью в мобильном приложении Приват24 и том, как с карты его супруги сняли крупную сумму денег.

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Об этом мужчина оставил отзыв на сайте "Минфин".

По словам пользователя его супруга, которая имеет карту "Универсальная" и пользуется приложением не может зайти в программу уже второй день подряд.

"Так как я всегда помогаю заниматься настройками приложений, увидел при её попытках входа, что финансовый номер в программе сброшен и для повторной авторизации с восстановлением номера, необходимо произвести манипуляции в терминале или обратиться в отделение, – рассказал мужчина.

На следующий день финансовый номер удалось восстановить и карточкой с небольшим остатком денег не пользовались около двух недель. Потом, владелец комментария и его жена решили купить продукты, расплатившись карточкой ПриватБанка, однако на кассе оказалось, что на счету не хватает средств.

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"Для выяснения размера остатка на карте, подошли к банкомату Привата и увидели остаток в размере 36.0 грн, – написал мужчина

Позже выяснилось, что мошенники не только сняли деньги со счета, но и увеличили кредитный лимит до 15 тыс. грн и сняли все тремя частями поздно ночью. В приложение Приват24 войти снова не удалось и оказалось, что финансовый номер снова изменен.

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Приехав в отделение потерпевшие получили распечатку движений по карте за месяц и оказалось, что кроме снятых кредитных средств кто то взял в кредит какой то товар в магазине техники, стоимостью 15 тыс. грн разбив на 15 платежей.

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"Вдобавок к этому, в распечатке присутствовала куча оплат за инфоуслуги фирм, которые занимаются выдачей моментальных кредитов до 30 тыс. грн, которые вор тоже хотел "повесить" на владелицу карты и что станет известно, только через месяц, когда начнут звонить с требованием возврата долга, – пишет пользователь.

Главное возмущение обворованного клиента вызвало то, что за этот период банк не прислал ни одного смс с информацией о смене финансового номера.

Хотя инструкция ПриватБанка утверждает, что невозможно сделать новый финансовый номер без наличия старого, на который придет сообщение или звонок для подтверждения замены клиентом.

"Банком для безопасности и защиты от воровства не было сделано ничего, кроме выдачи кредита на чужую карту неизвестному, надеюсь пока, лицу."

Также клиент написал, что уже обратился в полицию. Это не первый случай мошенничества через Приват24, мы уже рассказывали как воры крадут деньги со счетов путем взлома аккаунтов, фейковых звонков и фишинга.

Что ответил ПриватБанк

Под этим отзывом сотрудники банка написали ответ и заявили, что номер телефона можно поменять при наличии доступа к старому паролю от приложения, а также рекомендовали женщине обратиться в полицию.

"Для проведения расследования по факту мошенничества мы рекомендуем вашей жене обратиться в правоохранительные органы, которые могут получить по оформленным, в соответствии с действующим законодательством, запросом всю необходимую информацию, – ответили в ПриватБанке.

Ранее мы писали, что через приложение Приват24 можно удобно оплатить коммунальные услуги и создали для вас пошаговую инструкцию.

Помимо этого, ПриватБанк снова стал лидером в списке самых прибыльных украинских банков за первые шесть месяцев 2021 года.

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