Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

В Приват24 появилась новая функция, но воспользоваться ей смогут не все

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
9 октября, 08:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Отследит и купит самостоятельно: в Приват24 появилась новая функция "Мониторинг билетов"
В Приват24 появилась новая функция для пользователей iPhone
В Приват24 появилась новая функция для пользователей iPhone / Фото: Коллаж: Сегодня

В мобильном приложении Приват24 появилась новая услуга. Теперь там можно заказывать билеты на поезда заранее, правда пока лишь на iPhone.

Об этом сообщается на официальном сайте ПриватБанка.

Реклама

Функция называется "Мониторинг билетов" и она поможет пользователям включить автоматический поиск и выкуп нужных билетов.

Например, вы не нашли нужный вам билет на поезд, а включив и настроив эту функцию приложение выкупит билеты, которые вам нужно как только они появятся в доступе.

Читайте также:

Реклама

Для того, чтобы настроить эту функцию нужно в меню "Сервисы" нажать "Транспорт", а затем "Поезд".

В ПриватБанке также сообщили, что нас сегодня в их мобильного приложения 13,4 млн активных пользователей.

Реклама

В Приват24 также можно купить гособлигации, в течение года украинцы приобрели ОВГЗ через приложение на сумму 1,3 млрд грн.

Всего в ПриватБанке было куплено облигаций на более 2 млрд грн.

Однако нужно быть очень осторожным, так как мошенники продолжают наживаться на украинцах и даже научились брать на них кредиты через приложение Приват24.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
"Северный поток - 2"
Больше новостей
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять