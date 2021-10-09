В Приват24 появилась новая функция, но воспользоваться ей смогут не все

Отследит и купит самостоятельно: в Приват24 появилась новая функция "Мониторинг билетов"

В Приват24 появилась новая функция для пользователей iPhone / Фото: Коллаж: Сегодня

В мобильном приложении Приват24 появилась новая услуга. Теперь там можно заказывать билеты на поезда заранее, правда пока лишь на iPhone.

Об этом сообщается на официальном сайте ПриватБанка.

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Функция называется "Мониторинг билетов" и она поможет пользователям включить автоматический поиск и выкуп нужных билетов.

Например, вы не нашли нужный вам билет на поезд, а включив и настроив эту функцию приложение выкупит билеты, которые вам нужно как только они появятся в доступе.

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Для того, чтобы настроить эту функцию нужно в меню "Сервисы" нажать "Транспорт", а затем "Поезд".

В ПриватБанке также сообщили, что нас сегодня в их мобильного приложения 13,4 млн активных пользователей.

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В Приват24 также можно купить гособлигации, в течение года украинцы приобрели ОВГЗ через приложение на сумму 1,3 млрд грн.

Всего в ПриватБанке было куплено облигаций на более 2 млрд грн.

Однако нужно быть очень осторожным, так как мошенники продолжают наживаться на украинцах и даже научились брать на них кредиты через приложение Приват24.