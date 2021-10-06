С карты исчезли более 100 тыс. грн: клиентка обвинила "ПриватБанк" в мошенничестве

Женщина утверждает, что с ее карты делали покупки и списывали деньги уже после блокировки

Клиентка обвинила банк в мошенничестве / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка "ПриватБанка" обвинила компанию в том, что они сотрудничают с мошенниками.

Об этом пользовательница оставила отзыв на сайте "Минфин".

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По словам женщины, ситуация случилась с ней этим летом и началась со взлома ее аккаунта в банке.

В этот же день ей позвонили и представились сотрудниками "ПриватБанка", а также назвали последние транзакции по карте.

После этого женщине сообщили, что ее карта будет заблокирована до вечера, а сотрудники банка будут работать, чтобы это исправить.

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"После звонка я тут же начала звонить на горячую линию 3700, но дозвонится не могла, так как мой номер был удален как финансовый, – пишет пользовательница.

Подойдя к ближайшему отделению женщина узнала, что с ее карты списали более 87 тыс. грн, среди которых ее собственных средств было 42 тыс., а остальные – кредитный лимит. По словам женщины, она никогда не брала кредитов и ее лимит всегда был 0.

В отделении банка женщина попросила заблокировать карту и отправилась в полицию. В "ПриватБанке" заверили, что карта заблокирована и смс об этом потерпевшей пришла в 16.13.

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Еще одним моментом, который заставил женщину сомневаться в честности банка стала операция под названием "Авторизация Сервисная операция", которая была осуществлена через пару недель после инцидента.

"Теперь мне регулярно приходят звонки от" ПриватБанк "с настоятельной просьбой погасить кредит, который я не брала и никакого отношения к нему не имею, я просто в шоке!"

Что ответили в "ПриватБанке"

Под отзывом женщины сотрудники банка оставили свой комментарий и заверили, что Приват не только не сотрудничает с мошенниками, но и активно с ними борется.

"Описанные вами операции доступны только при наличии доступа к финансовому номеру телефона. Для того, чтобы мошенники могли изменить номер телефона – они должны были иметь при себе вашу активную карточку и знать от нее пин-код или иметь доступ к старому номеру и доступ к аккаунту Приват24, зная пароль от аккаунта или ПИН-код карты для восстановления доступа и изменения пароля, – рассказали в "ПриватБанк".

В банке еще раз подчеркнули, что получив подозрительный звонок сразу нужно бросать трубку, так как настоящие сотрудники никогда не спрашивают данные карточки.

ПриватБанк является одним из самых популярных в Украине и недавно занял первое место по прибыльности, в период с января по август 2021 года.

Банк также имеет мобильное приложение Приват24, через которое можно удобно оплатить коммунальные услуги, как это сделать – в материале.