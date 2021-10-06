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З картки зникли понад 100 тис. грн: клієнтка звинуватила "ПриватБанк" у шахрайстві

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
6 жовтня, 08:41
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Жінка стверджує, що з її карти робили покупки і списували гроші вже після блокування
Клієнтка звинуватила банк в шахрайстві
Клієнтка звинуватила банк в шахрайстві / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка "ПриватБанку" звинуватила компанію у тому, що вони співпрацюють із шахраями.

Про це користувачка залишила відгук на сайті "Мінфін".

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За словами жінки, ситуація трапилася з нею цього літа і почалась зі взлому її аккаунту в банку.

Цього ж дня їй зателефонували та представились співробітниками "ПриватБанку", а також назвали останні транзакції по карті.

Після цього жінці повідомили, що її картка буде заблокована до вечора, а співробітники банку працюватимуть, щоб це владнати.

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"Після дзвінка я тут же почала дзвонити на гарячу лінію 3700, але додзвониться не могла, так як мій номер був вилучений як фінансовий, – пише користувачка.

Підійшовши до найближчого відділення жінка дізналась, що з її карти списали понад 87 тис. грн, серед яких її власних коштів було 42 тис., а решта – кредитний ліміт. За словами жінки, вона ніколи не брала кредитів і її ліміт завжди був 0.

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У відділенні банку жінка попросила заблокувати картку та відправилась до поліції. У "ПриватБанку запевнили, що картка заблокована і смс про це потерпілій прийшла о 16.13.

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"Пізніше, відновивши доступ до свого облікового запису, я побачила що було оформлено три товара, кожен на суму 20 тис. грн, за схемою оплата частинами. Час списання перших платежів по оплаті частинами 16:46, 16:47 16: 47, тобто, після того як я заблокувала карту, – скаржиться жінка.

Ще одним моментом, який змусив жінку сумніватись у чесності банку стала операція під назвою "Авторизація Сервісна операція", яка була здійснена через кілька тижнів після інциденту.

"Тепер мені регулярно приходять дзвінки від" ПриватБанк "з наполегливим проханням погасити кредит, який я не брала і ніякого відношення до нього не маю! Я просто в шоці! "

Що відповіли в "ПриватБанку"

Під відгуком жінки співробітники банку залишили свій коментар та запевнили, що Приват не лише не співпрацює з шахраями, а й активно з ними бореться.

"Описані вами операції доступні лише при наявності доступу до фінансового номеру телефону. Для того, щоб шахраї могли змінити номер телефона — вони мали мати при собі вашу активну картку та знати від неї пін-код або ж мати доступ до старого номеру та доступ до аккаунту Приват24, знаючи пароль від аккаунту або ПІН-код картки для відновлення доступу та зміни паролю, – розповіли в "ПриватБанк".

У банку ще раз наголосили, що отримавши підозрілий дзвінок відразу потрібно кидати слухавку, адже справжні співробітники ніколи не питають дані картки.

ПриватБанк є одним з найпопулярніших в Україні і нещодавно посів перше місце за прибутковістю, в період з січня по серпень 2021 року.

Банк також має мобільний застосунок Приват24, через який можна зручно оплатити комунальні послуги, як це зробити – в матеріалі.

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