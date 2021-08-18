Как оплатить коммунальные услуги в "Приват24": пошаговая инструкция

Клиенты ПриватБанка могут оплатить коммунальные платежи с минимальной комиссией и экономией времени за счет проведения операций всего в несколько кликов. Для этого нужно открыть сайт "Приват24" и авторизоваться как клиент. Любые банковские операции в "Приват24" доступны круглосуточно.
Пошаговая инструкция: оплата коммунальных услуг в "Приват24"
- Открыть "Приват24" в браузере на компьютере и авторизоваться в личном кабинете:
После авторизации выбрать вкладку "Мои платежи/Коммунальные платежи":
Здесь будет отображаться список коммунальных услуг и задолженности по их оплате:
- Если же нужный вам счет не найден, вы можете создать платеж по реквизитам, указанным на платежке. Введите название организации-поставщика услуг или её ЕГРПОУ в отведенное для этого поле:
- Выберите нужную организацию из предложенного списка.
- Введите номер лицевого счета:
- Введите сумму платежа и показания счётчиков:
- Нажмите "Далее". Если есть комиссия, информация о ней отобразиться.
- Выберите с какой карты или счёта произвести платёж, и нажмите "Далее":
В дальнейшем вы сможете сделать платеж автоматическим, указав дату и сумму оплаты в нужном окне. Преимуществом оплаты с помощью онлайн-банкинга является то, что вам не нужно вводить данные своей карты. А кроме этого, при оплате онлайн, чек об оплате придет к вам на почту. Его можно распечатать или сохранить на компьютере. Электронные чеки имеют такую же юридическую силу, как и квитанции, выдаваемые после оплаты в отделении банка или почты.
Как увеличились тарифы ЖКХ за год в Украине
Средние тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год в Украине поднялись на 35,5%. Сильнее всего подорожал природный газ. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Как изменились разные тарифы
- Содержание и ремонт жилья – плюс 6,7% за год;
- водоснабжение – плюс 11% за год;
- водоотведение – плюс 17,5% за год;
- содержание придомовых территорий – плюс 3% за год;
- газ – плюс 164,5% за год;
- отопление и горячая вода – плюс 13,9% за год.
Напомним, ранее "Нафтогаз" обновил тарифы на газ. Государственная газопоставляющая компания больше не продает топливо по месячному тарифу. Вместо него появилось новое "зимнее" предложение.
"Нафтогаз" также объявил о возможности получения скидки на газ для бытовых потребителей. Сэкономить на голубом топливе смогут те, кто оплатит счета до 15-го числа месяца онлайн или через чат-бот компании. Те, кто это сделает, получат 1% скидки в следующем месяце.
А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно подсчитал, что без годового тарифа украинцы платили бы по 13-15 грн за кубометр газа.