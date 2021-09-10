ПриватБанк стал самым прибыльным в Украине

63 из 72 банков получили прибыль на сумму 40,090 млрд гривен

Банк за январь-август 2021 года заработал 16,399 млрд гривен/Фото: коллаж "Сегодня"

Государственный ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков. Он за январь-август 2021 года заработал 16,399 млрд гривен.

Об этом сообщает НБУ.

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По данным НБУ, на втором месте российский государственный Сбербанк. Он заработал 3,312 млрд гривен, а на третьем – Райффайзен Банк с прибылью 2,766 млрд гривен.

Фото: скриншот

В пятерку лидеров вошли также ПУМБ – 2,276 млрд гривен и банк с иностранным капиталом Универсал Банк – 2,050 млрд гривен.

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Кроме того, по данным НБУ, 63 из 72 банков получили прибыль на сумму 40,090 млрд гривен, а девять банков показали убытки на 325 млн гривен.

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

ПриватБанк возглавил рейтинг банков по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь – июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен.

по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь – июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен. За первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк также стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк. По итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.

Как уже писали "Сегодня",в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Однако часто происходят сбои и в самом банке, без "помощи" мошенников. Так, ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карте одного из клиентов банка, когда он был за границей.