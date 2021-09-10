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ПриватБанк став найприбутковішим в Україні

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
10 вересня, 08:20
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63 з 72 банків отримали прибуток на суму 40,090 млрд гривень
Банк за січень-серпень 2021 року заробив 16,399 млрд гривень/Фото: колаж "Сьогодні"
Банк за січень-серпень 2021 року заробив 16,399 млрд гривень/Фото: колаж "Сьогодні"

Державний ПриватБанк очолив список найприбутковіших українських банків. Він за січень-серпень 2021 року заробив 16,399 млрд гривень.

Про це повідомляє НБУ.

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За даними НБУ, на другому місці російський державний Сбербанк. Він заробив 3,312 млрд гривень, а на третьому – Райффайзен Банк з прибутком 2,766 млрд гривень.

Фото: скріншот
Фото: скріншот

До п'ятірки лідерів увійшли також ПУМБ – 2,276 млрд гривень і банк з іноземним капіталом Універсал Банк – 2,050 млрд гривень.

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Крім того, за даними НБУ, 63 з 72 банків отримали прибуток на суму 40,090 млрд гривень, а дев'ять банків показали збитки на 325 млн гривень.

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Однак часто відбуваються збої і в самому банку, без "допомоги" шахраїв. Так, ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли він був за кордоном.

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