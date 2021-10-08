Облигаций на 2 млрд грн: какие ОВГЗ покупали украинцы в ПриватБанке

С начала года украинцы купили ОВГЗ в ПриватБанке на 2 млрд грн, 65% – через мобильное приложение

Какие ОВГЗ больше всего покупают украинцы / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала 2021 украинцы приобрели в ПриватБанке ОВГЗ на 2 млрд грн, среди которых 1,3 млрд, то есть 65%, через приложение Приват24.

Об этом сообщает сайт ПриватБанка.

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Как сообщили в банке, количество клиентов, которые инвестировали в гособлигации составляет более 2,5 тыс. человек.

Среди облигаций внутреннего государственного займа, наибольшим спросом пользуются годовые и полуторагодичные гривневые ОВГЗ, а также двухлетние гособлигации в долларах.

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Наименее популярными среди украинцев стали долгосрочные облигации со сроком погашения через 5-6 лет.

Средняя сумма операций по покупке ценных бумаг через Приват24 составляет 435 тыс. грн, а 80% клиентов при погашении ОВГЗ реинвестирует средства в ценные бумаги Минфина.

Возможность покупать и продавать облигации через Приват24 с появилась в марте 2020 года.

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Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в раздел "Сервисы" меню "Ценные бумаги" выбрать бумаги, которые вам нужны, заполнить необходимые параметры и подписать с помощью Smart-ID сформированные документы по сделке с ОВГЗ.

Также в приложении существуют возможность удобно и быстро оплатить коммунальные услуги .

Однако нужно быть осторожными и не передавать пароль и финансовый номер телефона посторонним лицам, так как мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана через Приват24.