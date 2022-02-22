Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🤐 Фейки о Донбассе 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Украинка потеряла "тысячу Зеленского" из-за предложения Monobank – что произошло

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 февраля, 11:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, из-за чего клиентка Monobank лишилась тысячи гривен и так и не получила заказанный товар
Украинка так и не смогла вернуть деньги за заказ
Украинка так и не смогла вернуть деньги за заказ / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка Monobank пожаловалась, что из-за этого финучреждения у нее пропала так называемая "тысяча Зеленского" за вакцинацию.

Об этом женщина написала на специализированном сайте "Минфин".

Реклама

Пользовательница пишет, что после получения 1000 гривен на виртуальную карточку "єПідтримка" решила не мудрствовать и воспользоваться предложением от самого Monobank.

Женщина заказала книги на всю сумму в магазине-партнере банка и сделала она это еще 20 января.

"Пришел ответ от интернет магазина, что книг нет налицо и я попросила вернуть деньги. И с этого началось все интересное", – говорится в отзыве.

Реклама

В интернет-магазине украинке ответили, что ее заказ аннулирован и она должна обратиться в банк. В банке на это отвечают, что деньги вернуть не могут, поскольку сертификат уже использован.

"Ни тысячи, ни книг. Зачем Monobank рекомендует магазин, с которым не может решить вопрос. Или это схема? В магазин дозвониться невозможно. А банк дает ответ, что интернет-магазин не подтвердил возвращение тысячи", – рассказала женщина.

Что ответили в Monobank?

Представители банка отреагировали на жалобу и заявили, что передали этот запрос коллегам, которые свяжутся с магазином и помогут с возвратом денежных средств.

Реклама

Monobank предложил новую функцию

Соучредитель Monobank Олег Гороховский предложил своим клиентам подключить услугу, которая поможет уберечь их средства от мошенников.

Новая услуга очень похожа на "родительский контроль", когда карту несовершеннолетнего могут контролировать взрослые и устанавливать на ней лимиты.

Люди, которые не очень уверенно чувствуют себя в цифровом мире и боятся из-за этого потерять средства, могут предоставить доступ к собственным счетам своим детям или внукам, или другому лицу.

"Сегодня" раньше писали о новой услуге Monobank и "Дія" и рассказывали, какая комиссия при переводе с карты на карту в разных банках.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Украинка потеряла "тысячу Зеленского" из-за предложения Monobank – что произошло София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Акции российских компаний упали после заявлений Путина — что происходит Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Часть Донбасса осталась без газа: в "Нафтогазе" назвали причину Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37102.04

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2547.03

Litecoin (LTC)

103.07

Ripple (XRP)

0.69

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
22 февраля. Стив Ирвин. Ровно 60 лет с дня рождения австралийского натуралиста и тележурналиста – охотника за крокодилами…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,09
35,38
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять