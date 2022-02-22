Українка втратила "тисячу Зеленського" через пропозицію Monobank – що сталося

Розповідаємо, через що клієнтка Monobank втратила тисячу гривень і так і не отримала замовлений товар

Українка так і не змогла повернути гроші за замовлення / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка Monobank поскаржилась, що через цю фінустанову у неї пропала так звана "тисяча Зеленського" за вакцинацію.

Про це жінка написала на спеціалізованому сайті "Мінфін".

Реклама

Користувачка пише, що після отримання 1000 гривень на віртуальну картку "єПідтримка" вирішила не мудрувати і скористатися пропозицією від самого Monobank.

Жінка замовила книжки на всю суму у магазині-партнері банку, і зробила вона це ще 20 січня.

"Прийшла відповідь від інтернет магазину, що книг немає в наявності і я попросила повернути гроші. І з цього почалося все цікаве", – йдеться у відгуку.

Реклама

В інтернет-магазині українці відповіли, що її замовлення анульовано і вона має звернутися до банку. У банку на це відповідають, що грощі повернути не можуть, оскільки сертифікат вже використано.

"Ні тисячі, ні книжок. Навіщо монобанк рекомендує магазин з яким не може вирішити питання. Чи це схема? В магазин дозвонитись неможливо. А банк дає відповідь, що інтернет магазин не підтвердив повернення тисячі", – розповіла жінка.

Що відповіли у Monobank?

Представники банку відреагували на скаргу і заявили, що передали цей запит колегам, які зв’яжуться із магазином і допоможуть із поверненням коштів.

Реклама

Monobank запропонував нову функцію

Співзасновник Monobank Олег Гороховський запропонував своїм клієнтам підключити послугу, яка допоможе вберегти їх кошти від шіхраїв

Нова послуга дуже схожа на "батьківський контроль", коли картку неповнолітнього можуть контролювати дорослі та встановлювати на ній ліміти.

Люди, які не дуже впевнено почуваються у цифровому світі і бояться через це втратити кошти, можуть надати доступ до власних рахунків своїм дітям або онукам, або іншій особі.

"Сьогодні" раніше писали про нову послугу Monobank та "Дії" і розповідали, яка комісія при переведенні з картки на картку у різних банках.