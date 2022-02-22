Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Українка втратила "тисячу Зеленського" через пропозицію Monobank – що сталося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 лютого, 11:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, через що клієнтка Monobank втратила тисячу гривень і так і не отримала замовлений товар
Українка так і не змогла повернути гроші за замовлення
Українка так і не змогла повернути гроші за замовлення / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка Monobank поскаржилась, що через цю фінустанову у неї пропала так звана "тисяча Зеленського" за вакцинацію.

Про це жінка написала на спеціалізованому сайті "Мінфін".

Реклама

Користувачка пише, що після отримання 1000 гривень на віртуальну картку "єПідтримка" вирішила не мудрувати і скористатися пропозицією від самого Monobank.

Жінка замовила книжки на всю суму у магазині-партнері банку, і зробила вона це ще 20 січня.

"Прийшла відповідь від інтернет магазину, що книг немає в наявності і я попросила повернути гроші. І з цього почалося все цікаве", – йдеться у відгуку.

Реклама

В інтернет-магазині українці відповіли, що її замовлення анульовано і вона має звернутися до банку. У банку на це відповідають, що грощі повернути не можуть, оскільки сертифікат вже використано.

"Ні тисячі, ні книжок. Навіщо монобанк рекомендує магазин з яким не може вирішити питання. Чи це схема? В магазин дозвонитись неможливо. А банк дає відповідь, що інтернет магазин не підтвердив повернення тисячі", – розповіла жінка.

Що відповіли у Monobank?

Представники банку відреагували на скаргу і заявили, що передали цей запит колегам, які зв’яжуться із магазином і допоможуть із поверненням коштів.

Реклама

Monobank запропонував нову функцію

Співзасновник Monobank Олег Гороховський запропонував своїм клієнтам підключити послугу, яка допоможе вберегти їх кошти від шіхраїв

Нова послуга дуже схожа на "батьківський контроль", коли картку неповнолітнього можуть контролювати дорослі та встановлювати на ній ліміти.

Люди, які не дуже впевнено почуваються у цифровому світі і бояться через це втратити кошти, можуть надати доступ до власних рахунків своїм дітям або онукам, або іншій особі.

"Сьогодні" раніше писали про нову послугу Monobank та "Дії" і розповідали, яка комісія при переведенні з картки на картку у різних банках.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Українка втратила "тисячу Зеленського" через пропозицію Monobank – що сталося Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Акції російських компаній впали після заяв Путіна — що відбувається Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Частина Донбасу залишилася без газу: у "Нафтогазі" назвали причину Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37102.04

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2547.03

Litecoin (LTC)

103.07

Ripple (XRP)

0.69

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
22 лютого. Стів Ірвін. Рівно 60 років від дня народження австралійського натураліста і тележурналіста – мисливця за крокодилами...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,09
35,38
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти