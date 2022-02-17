Monobank анонсировал новую функцию: что теперь изменится для клиентов

Услуга от банка поможет уберечь клиентов от мошенников

Новая функция Monobank убережет пользователей от мошеннических действий / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Соучредитель Monobank Олег Гороховский предложил своим клиентам подключить услугу подобно "детской", которая уже удачно функционирует, и позволяет родителям отслеживать расходы своих детей, а также устанавливать на них лимиты.

Об этом Олег Гороховский спросил у своих клиентов в Telegram-канале.

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Соучредитель банка отмечает: услуга "детских" карт построена таким образом, что родители у себя в приложении видят выписку по счетам ребенка, могут настроить по этим картам лимиты и ограничения использования (интернет-лимит, запрет снятия наличных денег, пополнений, p2p, игровые сайты и др).

Такое же планируют реализовать и для людей, которые "не очень уверенно себя чувствуют в цифровом мире". Благодаря этой услуге они могут предоставить доступ, например, своим детям или внукам к своим счетам. Это должно обезопасить наших родителей, дедушек или бабушек от мошеннических действий, когда преступники пытаются незаконно снять средства с карты.

Активация услуги

Для активации достаточно будет в настройках безопасности карты активировать процесс подвязки, далее вам покажут QR-код, который должен отсканировать "контроллер". После сканирования тот, кого будут отслеживать, даст согласие на контроль своей карты, после чего у "контроллера" в списке карт появится контролируемая карта.

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"Теперь все расходы будут учитывать установленные контроллером лимиты и ограничения и, в случае если транзакция превышает лимит, по ней будет отказ", – рассказал Олег Гороховский.

Отключить контроль расходов можно будет в "настройках безопасности" просто отменив привязку "контроллера".

Хакерская атака на банк

Во вторник, 15 февраля, на украинские интернет-ресурсы и банки была осуществлена масштабная хакерская атака. Не работали некоторые банковские приложения и государственные сайты. Вечером стало известно, что началась атака и на Monobank.

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"Пошли массированные запросы с узла в Нидерландах. Наблюдаем за ситуацией очень внимательно. Если будет мощно штормить, будем вынуждены временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину", – написал Олег Гороховский в Facebook.

Напомним, что хакерской атаке подверглись также Приват24 и Ощадбанк.

Раньше мы рассказывали, как, отказавшись от пустых расходов, сэкономить довольно много денег. Речь идет о сотнях тысяч гривен.