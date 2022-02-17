Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Monobank анонсировал новую функцию: что теперь изменится для клиентов

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 февраля, 13:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Услуга от банка поможет уберечь клиентов от мошенников
Новая функция Monobank убережет пользователей от мошеннических действий
Новая функция Monobank убережет пользователей от мошеннических действий / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Соучредитель Monobank Олег Гороховский предложил своим клиентам подключить услугу подобно "детской", которая уже удачно функционирует, и позволяет родителям отслеживать расходы своих детей, а также устанавливать на них лимиты.

Об этом Олег Гороховский спросил у своих клиентов в Telegram-канале.

Реклама

Соучредитель банка отмечает: услуга "детских" карт построена таким образом, что родители у себя в приложении видят выписку по счетам ребенка, могут настроить по этим картам лимиты и ограничения использования (интернет-лимит, запрет снятия наличных денег, пополнений, p2p, игровые сайты и др).

Такое же планируют реализовать и для людей, которые "не очень уверенно себя чувствуют в цифровом мире". Благодаря этой услуге они могут предоставить доступ, например, своим детям или внукам к своим счетам. Это должно обезопасить наших родителей, дедушек или бабушек от мошеннических действий, когда преступники пытаются незаконно снять средства с карты.

Активация услуги

Для активации достаточно будет в настройках безопасности карты активировать процесс подвязки, далее вам покажут QR-код, который должен отсканировать "контроллер". После сканирования тот, кого будут отслеживать, даст согласие на контроль своей карты, после чего у "контроллера" в списке карт появится контролируемая карта.

Реклама

"Теперь все расходы будут учитывать установленные контроллером лимиты и ограничения и, в случае если транзакция превышает лимит, по ней будет отказ", – рассказал Олег Гороховский.

Отключить контроль расходов можно будет в "настройках безопасности" просто отменив привязку "контроллера".

Хакерская атака на банк

Во вторник, 15 февраля, на украинские интернет-ресурсы и банки была осуществлена масштабная хакерская атака. Не работали некоторые банковские приложения и государственные сайты. Вечером стало известно, что началась атака и на Monobank.

Реклама

"Пошли массированные запросы с узла в Нидерландах. Наблюдаем за ситуацией очень внимательно. Если будет мощно штормить, будем вынуждены временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину", – написал Олег Гороховский в Facebook.

Напомним, что хакерской атаке подверглись также Приват24 и Ощадбанк.

Раньше мы рассказывали, как, отказавшись от пустых расходов, сэкономить довольно много денег. Речь идет о сотнях тысяч гривен.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Угроза рядом? Курс гривни на бирже резко обвалился из-за обострения на Донбассе София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Monobank анонсировал новую функцию: что теперь изменится для клиентов Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Доллар снижает планку: что происходит на рынке валют Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43277.76

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3074.27

Litecoin (LTC)

125.5

Ripple (XRP)

0.82

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.09

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

31.93

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Цитата дня

Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

Цитата на segodnya.ua
Сергей Фурса Инвестиционный банкир
Что будет с долларом?
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
17 февраля. Джордано Бруно. В этот день 422 года назад в Риме по приговору инквизиции сожгли на костре выдающегося мыслителя эпохи Возрождения...
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
34,08
33,08
32,03
18,99
35,99
35,49
35,29
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,95
35,52
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять