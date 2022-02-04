Украинцы не расплатятся! Сумма долга перед государством превысила все показатели

2021 год увенчался увеличением численности долгов в Едином реестре должников. К концу прошлого года их количество выросло на 1,5 млн, а суммарное количество увеличилось на 29%.
Об этом сообщает Опендатабот.
Если сравнить статистику с 2020 годом, то в то время прирост был меньше и составил 1,2 млн. задолженностей.
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Быстрее всего растут следующие категории:
- взыскание средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями – +47% или + 567 тысяч долгов;
- задолженность по оплате коммунальных услуг – + 41% или + 140 тысяч долгов за 2021 год, а за два года — более чем вдвое. Общий долг на 01 декабря 2021 составляет 72,7 млрд грн;
- долги по делам об административных правонарушениях – +35% или + 285 тыс. долгов.
Перед кем больше всего провинились
Самые большие категории по количественному показателю: задолженность перед:
- банками, компаниями и организациями 1761749 долгов (27% от общего числа задолженностей);
- взыскание средств в пользу государства 1629505 долгов (25%);
- штрафы за нарушение ПДД 1327440 долгов (20%).
Дальше по порядку убыли идут:
- административные нарушения — 1091639 долгов;
- коммунальные услуги — 484 653 долгов;
- алименты — 19 3901 долгов;
- другое — 93410 долгов.
Новый налог на авто
В 2022 году список тех, кто должен отдавать за свое авто деньги в бюджет, расширили. Согласно законопроекту № 5600, изменения вступили в силу с 1 января.
Владельцы будут платить за авто:
- которому менее 5 лет;
- которое стоит более 200 минимальных заработных плат (ранее было 375 "минималок").
Размер налога составляет 25 тыс. грн, а платить его нужно раз в год. Если не заплатить в первые 90 дней, можно получить увеличение штрафа на 10%, а со временем – на 20%.
Раньше мы писали, сколько налогов должны платить заробитчане в госбюджет.
Мы также сообщали, какие налоги для украинцев в 2022 году выросли.
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