Осталось два дня: какой налог обязаны заплатить большинство украинцев

Рассказываем, какую сумму могут вычесть у большинства украинцев в этом месяце и за что

За что придется дополнительно заплатить в январе / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже 28 января в Украине наступит последний день уплаты налога на доходы физических лиц от полученных процентов по банковским счетам и депозитам.

Уплата этого налога предусмотрена Налоговым кодексом.

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Обязательно заплатить НДФЛ на депозит должны физлица и физлица предприниматели, которые не относятся к I-III группам.

С каких доходов нужно платить

Речь идет о двух видах доходов, которые облагаются НДФЛ от полученных процентов по банковским счетам и депозитам:

начисленные проценты на текущий или депозитный счет в банке;

начисленные проценты на вклады члена кредитного союза.

Облагаются проценты по депозитам по общей ставке в 19,5% в которой:

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18%- налог на доходы;

1,5% – военный сбор.

То есть если сумма вашего депозита 10 тыс. грн, а годовая процентная ставка 10%, то сумма налога за год его размещения – 195 грн.

Формула расчета выглядит так: (сумма депозита * на проценты годовых)*19,5%.

Но волноваться не стоит, этот налог за вас платит сам банк, в момент начисление на ваш счет процентов.

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Поэтому сумма, которая приходит на ваш счет – уже без учета налогов.

Новые правила налогообложения авто

С 1 января в Украине начали по-новому начислять налог на автомобили, ранее его платили владельцы только тех машин, которые были не старше пяти лет и стоили более 375 минималок.

Теперь стоимость авто, за которое нужно платить ежегодный налог в размере 25 тыс. грн, должна быть больше 200 минималок.

Платить собственники таких машин должны один раз в год, одним платежом.

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