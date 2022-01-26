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Залишилось два дні: який податок зобов'язані сплатити більшість українців

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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26 січня, 13:04
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Розповідаємо, яку суму можуть вирахувати у більшості українців цього місяця і за що
За що доведеться додатково заплатити у січні
За що доведеться додатково заплатити у січні / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже 28 січня в Україні настане останній день сплати податку на доходи фізичних осіб від отриманих відсотків за банківськими рахунками та депозитами.

Сплата цього податку передбачена Податковим кодексом.

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Обов'язково заплатити ПДФО на депозит повинні фізособи та фізособи підприємці, які не належать до I-III груп.

З яких доходів потрібно платити

Йдеться про два види доходів, які оподатковуються ПДФО від отриманих відсотків за банківськими рахунками та депозитами:

  • нараховані відсотки на поточний чи депозитний рахунок у банку;
  • нараховані відсотки на вклади члена кредитної спілки.

Оподатковуються відсотки за депозитами за загальною ставкою у 19,5% у якій:

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  • 18% – податок на доходи;
  • 1,5% – військовий збір.

Тобто якщо сума вашого депозиту 10 тис. грн., а річна процентна ставка 10%, то сума податку за рік його розміщення – 195 грн.

Формула розрахунку виглядає так: (сума депозиту * на відсотки річних) * 19,5%.

Але хвилюватися не варто, цей податок за вас сплачує сам банк, у момент нарахування на ваш рахунок відсотків.

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Тому сума, яка приходить на ваш рахунок вже без урахування податків.

Нові правила оподаткування авто

З 1 січня в Україні почали по-новому нараховувати податок на автомобілі, раніше його платили власники тільки тих машин, які були не старші за п'ять років і коштували більше 375 мінімалок.

Тепер вартість авто, за яке потрібно сплачувати щорічний податок у розмірі 25 тис. грн, має бути більшою за 200 мінімалок.

Платити власники таких машин мають один раз на рік, одним платежем.

"Сьогодні" також писали, хто може отримати податкову знижку і розповідали, що чекає на українців після введення податку на цукор.

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