Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Налоговая скидка: как украинцам вернуть деньги за обучение детей

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 11:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, кто может получить налоговую скидку и какие документы необходимы при ее оформлении
Кто может получить налоговую скидку
Кто может получить налоговую скидку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине родители могут получить так называемую "налоговую скидку" на обучение своих детей и вернуть часть средств обратно.

О том, как это действует и какие документы необходимы для получения скидки, рассказывает Finance.ua.

Реклама

Итак, налоговой скидкой называется сумма, на которую разрешено уменьшить размер уплаченного налога на доходы физических лиц в связи с оплатой им услуг обучения.

Возместить часть расходов можно не только за получение высшего образование, но и за оплату обучения в дошкольных, внешкольных заведениях, заведениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) и обучения в аспирантуре.

Оформить налоговую скидку может либо сам студент (только в том случае, если он имеет официальный заработок и платит налоги), либо один из его родителей (при таких же условиях).

Реклама

Каким еще критериям нужно соответствовать:

  • быть гражданином Украины и иметь ИНН;
  • получать образование в одном из украинских учебных заведений любой формы собственности;
  • не заниматься частным предпринимательством.

Для возврата части средств за обучение нужно обратиться в территориальный орган Государственной налоговой службы по месту вашей регистрации и собрать такой пакет документов:

  • заявление с указанием реквизитов счета для перечисления денег;
  • копия паспорта и идентификационного кода того, кто платил за обучение;
  • копия паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося человека;
  • налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах по утвержденной форме;
  • соответствующие платежные и расчетные документы – квитанции, чеки относительно суммы уплаченных средств за указанный период;
  • договор с учебным заведением, где должна быть указана стоимость обучения и срок оплаты;
  • справка о зарплате за отчетный период с обязательным включением сумм уплаченных налогов;
  • документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке).

Если вы все сделаете правильно, то в течении 60 дней на указанный вами банковский счет придет 18% от указанной стоимости обучения.

Реклама

Новые налоги на авто

С января 2022 года в Украине изменили правила налогообложения автомобилей. Теперь, 25 тысяч гривен каждый год будут платить владельцы:

  • машины, возраст которой не больше 5 лет;
  • машины, которая стоит более 200 минималок (ранее эта сумма была 375 минималок).

"Сегодня" также писали, что ждет украинцев после введения налога на сахар и рассказывали, кто имеет право не платить налог за землю.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Скучно не будет никому: что происходит с долларом и евро на межбанке Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева Налоговая скидка: как украинцам вернуть деньги за обучение детей София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Впервые с 2014 года: цена на нефть Brent побила все рекорды Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Главное в Украине
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.12

Российский рубль (₽)

0.3668

Евро (€)

32.06

#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,58
30,58
29,26
19,12
32,68
32,38
31,59
19,48
34,49
31,79
31,13
18,79
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,10
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
31,89
29,89
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять