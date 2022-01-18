Налоговая скидка: как украинцам вернуть деньги за обучение детей

Рассказываем, кто может получить налоговую скидку и какие документы необходимы при ее оформлении

Кто может получить налоговую скидку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине родители могут получить так называемую "налоговую скидку" на обучение своих детей и вернуть часть средств обратно.

О том, как это действует и какие документы необходимы для получения скидки, рассказывает Finance.ua.

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Итак, налоговой скидкой называется сумма, на которую разрешено уменьшить размер уплаченного налога на доходы физических лиц в связи с оплатой им услуг обучения.

Возместить часть расходов можно не только за получение высшего образование, но и за оплату обучения в дошкольных, внешкольных заведениях, заведениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) и обучения в аспирантуре.

Оформить налоговую скидку может либо сам студент (только в том случае, если он имеет официальный заработок и платит налоги), либо один из его родителей (при таких же условиях).

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Каким еще критериям нужно соответствовать:

быть гражданином Украины и иметь ИНН;

получать образование в одном из украинских учебных заведений любой формы собственности;

не заниматься частным предпринимательством.

Для возврата части средств за обучение нужно обратиться в территориальный орган Государственной налоговой службы по месту вашей регистрации и собрать такой пакет документов:

заявление с указанием реквизитов счета для перечисления денег;

копия паспорта и идентификационного кода того, кто платил за обучение;

копия паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося человека;

налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах по утвержденной форме;

соответствующие платежные и расчетные документы – квитанции, чеки относительно суммы уплаченных средств за указанный период;

договор с учебным заведением, где должна быть указана стоимость обучения и срок оплаты;

справка о зарплате за отчетный период с обязательным включением сумм уплаченных налогов;

документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке).

Если вы все сделаете правильно, то в течении 60 дней на указанный вами банковский счет придет 18% от указанной стоимости обучения.

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Новые налоги на авто

С января 2022 года в Украине изменили правила налогообложения автомобилей. Теперь, 25 тысяч гривен каждый год будут платить владельцы:

машины, возраст которой не больше 5 лет;

машины, которая стоит более 200 минималок (ранее эта сумма была 375 минималок).

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