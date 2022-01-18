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Податкова знижка: як українцям повернути гроші за навчання дітей

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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18 січня, 11:28
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Розповідаємо, хто може отримати податкову знижку та які документи необхідні при її оформленні
Хто може отримати податкову знижку
Хто може отримати податкову знижку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні батьки можуть отримати так звану "податкову знижку" на навчання своїх дітей та повернути частину коштів назад.

Про те, як це діє та які документи необхідні для отримання знижки, розповідає Finance.ua.

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Отже, податковою знижкою називається сума, на яку дозволено зменшити розмір сплаченого податку доходи фізичних осіб у зв'язку з оплатою їм послуг навчання.

Відшкодувати частину витрат можна не лише за здобуття вищої освіти, а й за оплату навчання у дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та навчання в аспірантурі.

Оформити податкову знижку може або сам студент (тільки у тому випадку, якщо він має офіційний заробіток та сплачує податки), або один із його батьків (за таких самих умов).

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Яким ще критеріям потрібно відповідати:

  • бути громадянином України та мати ІПН;
  • здобувати освіту в одному з українських навчальних закладів будь-якої форми власності;
  • не займатись приватним підприємництвом.

Для повернення частини коштів за навчання потрібно звернутися до територіального органу Державної податкової служби за місцем вашої реєстрації та зібрати такий пакет документів:

  • заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування грошей;
  • копія паспорта та ідентифікаційного коду того, хто платив за навчання;
  • копія паспорта (свідоцтва про народження) учня;
  • податкова декларація про майновий стан та доходи за затвердженою формою;
  • відповідні платіжні та розрахункові документи – квитанції, чеки щодо суми сплачених коштів за вказаний період;
  • договір з навчальним закладом, де має бути зазначена вартість навчання та термін оплати;
  • довідка про зарплату за звітний період із обов'язковим включенням сум сплачених податків;
  • документи, що підтверджують міру спорідненості (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб).

Якщо ви все зробите правильно, то протягом 60 днів на вказаний вами банківський рахунок прийде 18% від вказаної вартості навчання.

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Нові податки на авто

З січня 2022 року в Україні змінили правила оподаткування автомобілів. Тепер, 25 тисяч гривень щороку платитимуть власники:

  • машини, вік якої не більше 5 років;
  • машини, яка коштує понад 200 мінімалок (Раніше ця сума була 375 мінімалок).

"Сьогодні" також писали, що чекає на українців після введення податку на цукор та розповідали, хто має право не платити податок за землю.

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