Деяким українцям дозволили не платити за землю: хто може уникнути податку

Розповідаємо, хто не сплачуватиме податок на землю, який запроваджується для українців з 1 січня

Хто може не платити за свою землю з 1 січня / Фото: Колаж: Сьогодні

Українців зобов’яжуть сплачувати податки на земельні ділянки з 1 січня 2022 року. Однак деякі громадяни можуть уникнути цього.

Про це йдеться у проєкті закону № 5600, який набуває чинності з 1 січня.

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Категорії громадян, які можуть не сплачувати податок, такі:

власники земельних ділянок, які використовують землю для власних потреб;

люди, які продають продукцію зі свого паю і сплачують належні податки на доходи;

власники дач та прибудинкових ділянок площею до 50 соток;

власники земельних паїв, які розташовані в межах населеного пункту, дачного та садового кооперативу;

власники ділянок, отриманих через приватизацію в кооперативах у зоні відчуження.

Що відбувається з ринком землі?

Одразу після запуску ринку землі в Україні ціна за один гектар була надто низькою і сягала 1000-1300 доларів.

Однак, за словами керівника відділу земельної політики і майнових відносин МХП, співвласника земельної агенції "Володар" Володимира Нагорного, у наступному році ситуація зміниться.

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На думку експерта, з 2022 року ціна на гектар української землі зросте приблизно на 300-500 доларів і середня вартість становитиме 2,5-3,5 тисячі доларів за гектар.

"Сьогодні" також розповідали, який податок змусять платити за старі квартири та кому з українців повернуть частину сплачених податків.