Деяким українцям дозволили не платити за землю: хто може уникнути податку

Українців зобов’яжуть сплачувати податки на земельні ділянки з 1 січня 2022 року. Однак деякі громадяни можуть уникнути цього.
Про це йдеться у проєкті закону № 5600, який набуває чинності з 1 січня.
Категорії громадян, які можуть не сплачувати податок, такі:
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- власники земельних ділянок, які використовують землю для власних потреб;
- люди, які продають продукцію зі свого паю і сплачують належні податки на доходи;
- власники дач та прибудинкових ділянок площею до 50 соток;
- власники земельних паїв, які розташовані в межах населеного пункту, дачного та садового кооперативу;
- власники ділянок, отриманих через приватизацію в кооперативах у зоні відчуження.
Що відбувається з ринком землі?
Одразу після запуску ринку землі в Україні ціна за один гектар була надто низькою і сягала 1000-1300 доларів.
Однак, за словами керівника відділу земельної політики і майнових відносин МХП, співвласника земельної агенції "Володар" Володимира Нагорного, у наступному році ситуація зміниться.
На думку експерта, з 2022 року ціна на гектар української землі зросте приблизно на 300-500 доларів і середня вартість становитиме 2,5-3,5 тисячі доларів за гектар.
"Сьогодні" також розповідали, який податок змусять платити за старі квартири та кому з українців повернуть частину сплачених податків.