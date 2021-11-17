Деяким українцям повернуть їхні податки: хто може отримати гроші

Частину своїх податків можна повернути, подавши заяву до Податкової служби, розповідаємо, як отримати свої гроші назад

Українці можуть повернути собі частину сплачених податків / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці мають право повернути собі частину від сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Однак це стосується лише тих платників податків, яку зможуть довести свої розходи, наприклад на медицину, освіту чи страхування.

Про це йдеться у Податковому кодексі України, а суму повернення залежить від розміру офіційної заробітної плати.

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Тобто, якщо ви хочете розрахувати приблизну суму, яку ви маєте право повернути собі, помножте суму витрат на медицину чи освіту на 18%.

Зауважте, що ви не можете повернути собі більше, ніж сплатили у бюджет ПДФО.

Отже, процедура з отримання грошей виглядає так:

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до кінця 2021 року потрібно звернутись до Податкової служби за місцем своєї реєстрації та написати заяву;

далі потрібно заповнити декларацію;

працівникам податкової потрібно надати документ, який підтверджує ваші витрати;

гроші надійдуть на вашу банківську картку протягом двох місяців.

Важливо знати, що витрачені за кордоном гроші ви не можете повернути через ПДФО.

Що таке ПДФО?

Податок на доходи фізичних осіб українці платять з кожної зарплати і його розмір становить 18%, а ще 1,5% потрібно віддати із зарплати у якості військового збору.

Нові податки на авто

Незабаром в Україні почнуть по новому нараховувати податки на автомобілі.

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Планується, що українці повинні будуть платити щорічний податок на машину у розмірі 25 тисяч грн не лише на елітні авто.

Під оподаткування підпадуть і нові машини середнього класу, вартістю понад 1,3 млн грн.

"Сьогодні" писали, що для українців збільшили податок на нерухомість.

Ми також повідомляли, що в Україні хочуть змінити правила купівлі землі і збільшать перелік заборон.