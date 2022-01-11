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Ціни будуть несолодкими? Що чекає на українців після введення "податку на цукор"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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11 січня, 15:20
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В Україні можуть запровадити новий вид податку для виробників газованої води
Що буде з цінами у разі запровадження нового податку
Що буде з цінами у разі запровадження нового податку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні незабаром можуть запровадити додатковий податок на газовані напої або так званий "податок на цукор".

Про це на своєму Telegram каналі та у Facebook повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги України Михайло Радуцький.

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За його словами, у багатьох розвинених країнах такий вид оподаткування допоміг спонукати виробників зменшити вміст цукру в напоях, а споживачів перейти на більш здорові замінники.

Радуцький наголосив, що гроші з цього податку повинні витрачати на програми лікування і профілактики діабету та зміну шкільного харчування.

Однак деякі експерти, вважають що це призведе лише до зростання цін на цей вид товарів.

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За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, ціна цих товарів незабаром збільшиться, однак запровадження податків – зовсім не основна причина, а лише один з багатьох факторів.

"Найголовніший фактор, який впливає на ріст ціни – це величезні ціни на енергоносії. Розумієте, щоб зробити будь-яку аграрну переробку треба витрати величезну кількість газу та електроенергії. В силу того, що їх вартість росте катастрофічно, будуть рости і ціни", – каже експерт.

Пендзин наголошує, що у іншій ситуації, такий вид оподаткування міг би бути доречним. Однак в умовах енергетичної кризи та бізнесу, який ледь оговтався після локдаунів, це може погіршити ситуацію.

Нові податки для українців

Із 1 січня 2022 року українці зобов’язані будуть платити нові види податків, у зв’язку зі змінами, які були внесені в Податковий кодекс.

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Так, з’являться такі податки:

  • ФОП зобов’язуються платити ЄСВ;
  • запроваджується податок на угоди з нерухомістю;
  • податок на земельну ділянку.

Раніше ми розповідали, хто звільняється від сплати податку на землю та писали, кому можуть повернути частину податків.

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