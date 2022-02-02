Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
📲 Технологии, меняющие жизнь 🚓 ДТП с Трухиным ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 🔦 Обыск у Коболева
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Власть "закручивает гайки": какой бизнес в Украине пострадает больше всего

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 февраля, 12:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Что на самом деле пугает инвесторов – угроза войны или плохой инвестклимат внутри страны? Сайт "Сегодня" разбирается вместе с экспертами
Бизнес выходит на акции протеста
Бизнес выходит на акции протеста / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В последние недели украинскую экономику ощутимо штормило – на фоне бегства иностранных инвесторов из страны, роста цен и курсовых колебаний, мы наблюдали протесты малого бизнеса против ужесточения фискальной политики государства.

Митинги представителей малого бизнеса на прошлой неделе закончились жестким разгоном полиции, несмотря на это предприниматели во вторник снова собрались под зданием парламента. Кроме них, на ужесточение давления со стороны налоговиков все чаще жалуются уже и представители крупного бизнеса.

Реклама

Как следствие, оценки инвестиционного климата в Украине ухудшаются и это никак не способствует привлечению инвестиций, а на фоне грядущего оттока капиталов с развивающихся рынков, это может сильно ударить по экономике Украины и благосостоянию каждого украинца.

Минус пять миллиардов долларов

Январское военное обострение со стороны РФ дорого обошлось украинской экономике. Как заявил президент Владимир Зеленский на встрече с иностранными журналистами, украинская экономика из-за паники и оттока западных капиталов потеряла несколько миллиардов долларов.

"У нас было около 6,5 млрд долларов инвестиций в 2021 году, – заявил Владимир Зеленский. – Но после начала нагнетания негативного фона около 12,5 млрд вывели из Украины. Для стабилизации нашей экономики мы потратим примерно 4−5 млрд. долларов".

Реклама

Получается, что только на негативных новостях Украина получила отток капитала в два раза выше, чем привлекла в прошлом году по официально статистике. Именно этот процесс и был основной причиной роста курса доллара в конце января. Хотя свою лепту в бегство капиталов вносят и ухудшающиеся условия ведения бизнеса в стране.

Так, согласно последнему исследованию Европейской бизнес ассоциации (ЕБУ), уровень оценки привлекательности инвестклимата во втором полугодии 2021 года снизился с 2,84 до 2,73 баллов. Этот показатель считается нейтральным если оценка составляет минимум 3.

"Среди опрошенных 58% представителей бизнеса оценивают инвестклимат, как неблагоприятный, – сообщили в ЕБУ. – При этом за последние полгода количество тех, кто считает его благоприятным сократилось с 13% до 7%".

Реклама

По мнению опрошенных ТОП-менеджеров, кроме очевидного устранения геополитических угроз, на которые сложно повлиять, ухудшение инвестиционного климата отмечается из-за ухудшения функций государства – промедления с внедрением судебной реформы, слабой борьбы с коррупцией, контрабандой, теневой экономикой и теневой занятостью, отсутствием прозрачных условий для работы бизнеса и реальных шагов по упрощения налогообложения, а также уменьшения бюрократии.

Угрозы для экономики

Чем же конкретно недовольны предприниматели? Если посмотреть на акции протеста малого бизнеса, то большинство из них выступает не столько против установки кассовых аппаратов, сколько против увеличения полномочий налоговиков.

"Проблема заключается не в самом кассовом аппарате, а в том, что он становится дополнительной нагрузкой на предпринимателей,- говорит исполнительный директор Украинской ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук. – Кроме того, у государства появляется возможность прийти их проверить".

При этом представители бизнеса жалуются на выборочный подход чиновников при работе с разными компаниями.

"В Украине еще в 2017 году была фискализирована торговля сложной бытовой техникой, – продолжает Бедричук. – И вместе с тем на Крещатике есть магазины компаний, являющихся лидерами продаж, которые работают по "серым" схемам. Эти схемы прекрасно известны налоговикам, но их никто не закрывает".

Проблемы возникают не только у малышей – легальный крупный бизнес тоже жалуется на увеличение давления со стороны налоговиков и других контролирующих органов. Так, например, количество внеплановых проверок предпринимателей за последние четыре года увеличилось втрое – с 44 тысяч в 2018 году до 132 тысяч в 2021 году.

За это время налоговая выставляла крупные штрафы таким известным компаниям как "Сильпо", "АТБ", "Новая Почта", "Синево", "Интерпайп" и "Арселор Митал". Причем почти все эти претензии со временем успешно оспариваются в судах, как беспочвенные, что совсем не добавляет привлекательности инвестклимату Украины, а, в глазах инвесторов, говорит лишь о предвзятости чиновников.

У крупного бизнеса больше возможности защитить себя в рамках противостояния с растущими аппетитами государства, но если в этой борьбе победят представители власти, то вопрос, кто возьмет верх в следующем раунде, когда примутся за малый и средний бизнес, можно считать риторическим. Поэтому эксперты говорят, что предприниматели должны отстаивать свои общие интересы сообща.

"Сейчас в нашей налоговой системе доминируют так называемые налоговые милиционеры, которые считают весь бизнес без исключения уклонистами и требуют для предпринимателей жестких мер и наказаний", – поясняет экономический эксперт Даниил Монин.

С другой стороны есть лоббисты, которые под свои узкие интересы пытаются провести налоговые льготы исключительно под себя. При таком подходе никого не интересует экономический рост страны и улучшение бизнес-климата для всех предпринимателей, говорит эксперт.

Даниил Монин считает, что единственным критерием эффективности работы налоговика является показатель, сколько он начислил штрафов и собрал налогов. У чиновников работает логика – чем больше собираешь здесь и сейчас, тем лучше. К сожалению, никто во власти не думает о будущем экономическом росте, который попросту невозможен при таком подходе.

Главной угрозой для украинской экономики в ближайшее время называют повышение ставок ФРС США, что приведет к оттоку капиталов с развивающихся рынков. А в совокупности с ухудшающимся инвестклиматом страны, это может негативно отразиться на всех аспектах экономики – от курса доллара до снижения темпов роста экономики и как следствие, реальных доходов населения. То есть, это может стать проблемой каждого украинца.

Также мы ранее объясняли, почему 2022 год для Украины может оказаться сложнее прошлого и как ситуация на мировых рынках может обернуться против отечественной экономики. Все о налогах и о том, куда уходят наши деньги – читайте в нашей спецтеме.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева "Тысячу Зеленского" разрешили потратить на комуналку – кто сможет это сделать София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Дают квартиру и 50 тыс. грн: где в Украине врачи живут на широкую ногу Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Накопительные пенсии в Украине: кто будет получать выплаты по новому Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38551.79

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2763.72

Litecoin (LTC)

114.7

Ripple (XRP)

0.63

Купить криптовалюту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

31.89

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
2 февраля. Евгений Гребинка. Ровно 210 лет назад родился Евгений Гребинка, прозаик, поэт, баснописец, издатель, переводчик, меценат, общественный деятель, автор легендарного романса “Очи черные”.
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,87
19,05
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять