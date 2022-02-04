Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎓 Скандал у Могилянці 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Українці не розплатяться! Сума боргу перед державою перевищила всі показники

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 лютого, 09:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лише за комунальні послуги сума загального боргу сягає більше 72,7 млрд грн
Борги українців виросли на 30%
Борги українців виросли на 30% / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

2021 рік увінчався збільшенням чисельності боргів в Єдиному реєстрі боржників. На кінець року їх кількість зросла на 1,5 млн, а сумарна кількість збільшилася на 29%.

Про це повідомляє Опендатабот.

Реклама

Якщо порівняти статистику з 2020 роком, то в той час приріст був менший і становив 1,2 млн заборгованостей.

Динаміка заборгованостей. Відкриті дані
Динаміка заборгованостей. Відкриті дані / Фото: Опендатабот

Найшвидше ростуть такі категорії:

Реклама
  • стягнення коштів, тобто борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями та організаціями — + 47% або + 567 тисяч боргів;
  • заборгованість з оплати комунальних послуг – + 41% або +140 тисяч боргів за 2021 рік, а за два роки — більш ніж удвічі. Загальний борг на 01 грудня 2021-го становить 72,7 млрд грн;
  • борги у справах про адміністративні правопорушення – +35% або + 285 тис.боргів.

Перед ким найбільше завинили

Найбільші категорії за кількісним показником: заборгованість перед:

  • банками, компаніями та організаціями — 1 761 749 боргів (27% від загального числа заборгованостей);
  • стягнення коштів на користь держави — 1 629 505 боргів (25%);
  • штрафи за порушення ПДР — 1 327 440 боргів (20%).

Далі за порядком спадання йдуть:

  • адміністративні порушення — 1 091 639 боргів;
  • комунальні послуги — 484 653 боргів;
  • аліменти — 19 3901 боргів;
  • інше — 93 410 боргів.

Новий податок на авто

У 2022 році список тих, хто мусить віддавати за своє авто гроші до бюджету, розширили. Згідно із законопроєктом № 5600, зміни набули чинності з 1 січня.

Реклама

Власники платитимуть за авто:

  • якому менше ніж 5 років;
  • яке коштує понад 200 мінімальних заробітних плат (раніше було 375 "мінімалок").

Розмір податку становить 25 тис. грн, а платити його потрібно раз на рік. Якщо не заплатити у перші 90 днів, можна отримати збільшення штрафу на 10% а після цього – на 20%.

Раніше ми писали, скільки податків повинні платити заробітчани до держбюджету.

Ми також повідомляли, які податки для українців у 2022 році зросли.

Все про податки і про те, куди йдуть наші гроші, — читайте в спецтемі "Сьогодні".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Великий успіх чи прорахунок? Що принесе Україні угода про вільну торгівлю з Туреччиною Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Українці не розплатяться! Сума боргу перед державою перевищила всі показники Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Вже з червня: МАУ запускає новий рейс із Києва до Європи Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37917.25

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2815.28

Litecoin (LTC)

112.25

Ripple (XRP)

0.62

Купити криптовалюту
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.27

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

31.92

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
4 лютого. Марк Цукерберг. Саме цього дня 18 років тому, у 2004 році, 19-річний студент факультету психології Гарвардського університету разом із трьома друзями у кімнаті університетського гуртожитку запустив Facebook...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,87
19,05
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,15
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти