Українці не розплатяться! Сума боргу перед державою перевищила всі показники

Лише за комунальні послуги сума загального боргу сягає більше 72,7 млрд грн

Борги українців виросли на 30% / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

2021 рік увінчався збільшенням чисельності боргів в Єдиному реєстрі боржників. На кінець року їх кількість зросла на 1,5 млн, а сумарна кількість збільшилася на 29%.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Якщо порівняти статистику з 2020 роком, то в той час приріст був менший і становив 1,2 млн заборгованостей.

Динаміка заборгованостей. Відкриті дані / Фото: Опендатабот

Найшвидше ростуть такі категорії:

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стягнення коштів, тобто борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями та організаціями — + 47% або + 567 тисяч боргів;

заборгованість з оплати комунальних послуг – + 41% або + 140 тисяч боргів за 2021 рік, а за два роки — більш ніж удвічі. Загальний борг на 01 грудня 2021-го становить 72,7 млрд грн;

за 2021 рік, а за два роки — більш ніж удвічі. Загальний борг на 01 грудня 2021-го становить 72,7 млрд грн; борги у справах про адміністративні правопорушення – +35% або + 285 тис.боргів.

Перед ким найбільше завинили

Найбільші категорії за кількісним показником: заборгованість перед:

банками, компаніями та організаціями — 1 761 749 боргів (27% від загального числа заборгованостей);

стягнення коштів на користь держави — 1 629 505 боргів (25%);

штрафи за порушення ПДР — 1 327 440 боргів (20%).

Далі за порядком спадання йдуть:

адміністративні порушення — 1 091 639 боргів;

комунальні послуги — 484 653 боргів ;

; аліменти — 19 3901 боргів;

інше — 93 410 боргів.

Новий податок на авто

У 2022 році список тих, хто мусить віддавати за своє авто гроші до бюджету, розширили. Згідно із законопроєктом № 5600, зміни набули чинності з 1 січня.

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Власники платитимуть за авто:

якому менше ніж 5 років;

яке коштує понад 200 мінімальних заробітних плат (раніше було 375 "мінімалок").

Розмір податку становить 25 тис. грн, а платити його потрібно раз на рік. Якщо не заплатити у перші 90 днів, можна отримати збільшення штрафу на 10% а після цього – на 20%.

Раніше ми писали, скільки податків повинні платити заробітчани до держбюджету.

Ми також повідомляли, які податки для українців у 2022 році зросли.

Все про податки і про те, куди йдуть наші гроші, — читайте в спецтемі "Сьогодні".