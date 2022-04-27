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У Kyivstar произошел сбой – некоторым абонентам обещают компенсацию

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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27 апреля, 09:41
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Украинский мобильный оператор Kyivstar сообщил о сбое в работе некоторых сервисов
За сбои в работе Kyivstar обещают компенсацию
За сбои в работе Kyivstar обещают компенсацию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Абоненты Kyivstar не смогли получить доступ к некоторым услугам мобильного оператора из-за краткосрочного сбоя в работе информационных систем.

О таком сбое сообщили в пресс-службе компании.

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Что произошло

"Произошел краткосрочный сбой именно в работе информационных систем Kyivstar. Наши специалисты уже работают над его скорейшим устранением. Обещаем, что в ближайшее время все починят и услуги будут работать в полном объеме", – сообщила прессслужба Kyivstar.

Также в компании пообещали сразу сообщить о возобновлении сервисов. Кроме того, некоторые абоненты смогут получить компенсацию. Они предусмотрены в виде дополнительных услуг. Подробно об их объеме и условиях начисления сообщат позже.

Некоторые украинцы получат бесплатные услуги от Kyivstar

Ранее мы рассказывали, что Kyivstar в течение двух месяцев – апреля и мая – будет начислять бесплатные бонусы абонентам от 60 лет и людям с инвалидностью.

Всем абонентам этого оператора от 60 лет и людям с инвалидностью, которые пользуются тарифами "Звонки для родителей" и "Интернет для родителей", зачислят дополнительные пакеты услуг бесплатно.

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"Ваши близкие могут получить 100 бонусных минут для звонков на другие сети, а также 5 Гб мобильного интернета", – говорится в сообщении.

Такие бонусы будут засчитаны в течение апреля и мая. В пресс-службе говорят, что такая акция связана со значительным ростом в пользовании как звонками, так и мобильным интернетом.

Также мы писали о том, что Vodafone сделал бесплатной услугу для украинцев, которых принудительно вывезли в Россию или Беларусь, и о бесплатных услугах от европейских мобильных операторов для украинских переселенцев.

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