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Kyivstar, Vodafone и life предоставляют бесплатные услуги – за что можно не платить во время войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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16 апреля, 17:10
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Рассказываем, какие услуги украинские мобильные операторы предоставляют бесплатно во время действия военного положения
За какие услуги можно не платить операторам связи
За какие услуги можно не платить операторам связи / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину мобильные операторы Kyivstar, Vodafone и life упразднили плату за некоторые услуги для своих клиентов.

"Сегодня" расскажет, за что украинцы могут не платить во время войны.

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Kyivstar

Одна из первых услуг, за которую компания упразднила плату, был Киевстар ТВ. Бесплатный доступ к Киевстар ТВ действует для всех абонентов всех телеком операторов.

Еще одна бесплатная услуга от Kyivstar – сервис Star.Docs для бизнеса и организаций. Подробнее о ней мы писали в материале.

Медики, находящиеся в горячих точках и номера которых внесены в реестр медицинских работников Helsi.me, имеют 300 минут для звонков на номера других операторов Украины. Также в течение месяца с момента начала действия услуги они могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом.

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Кроме того, всем абонентам этого оператора от 60 лет и людям с инвалидностью, пользующимися тарифами "Звонки для родителей" и "Интернет для родителей", засчитают дополнительные пакеты услуг безвозмездно. 100 минут и 5 ГБ интернета будут засчитаны в течение апреля и мая.

Vodafone

Оператор отменил тарификацию в рамках сервисов "ДіяTV", "ДіяРадіо" и приложения "Воздушная тревога".

Кроме того, клиентам, находящимся за границей, предлагают услугу "Доступный роуминг", которая действительна 30 дней и содержит:

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  • 400 МБ мобильного интернета;
  • 60 минут для входящих/ исходящих звонков в Украину и номера в стране пребывания.

Такая услуга действует в 27 странах, проверить их можно здесь.

Все абоненты Vodafone в этих 27 странах получат бесплатно ежедневно по 100 МБ интернета и безлимитное пользование Skype, Viber, WhatsApp.

А украинцам, которых принудительно вывезли в Россию или Беларусь, доступны бесплатные звонки из этих стран на номера посольств в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда. Также этим людям Vodafone предоставляет ежедневно 30 бесплатных минут для входящих и исходящих звонков в Украину и стране пребывания и 30 исходящих SMS.

lifecell

Медикам и военным оператор предоставил 10 000 минут для звонков на все номера по Украине и 10 000 ГБ Интернета до 31 мая включительно.

Для украинцев в роуминге доступна услуга "Бесплатный BiP в роуминге". Это 100 МБ интернета на 30 дней для использования в мессенджере BiP и звонки на любые номера с помощью BiP Out. Действует в 86 странах, которые можно просмотреть здесь.

Бесплатной до завершения военного положения в Украине сделали услугу Likar Online. Также открыт бесплатный доступ к украинским телеканалам для украинцев за границей в сервисе lifecell TV+.

Также мы сообщали ранее, что в апреле абоненты lifecell могут получить бесплатно 5 ГБ мобильного интернета в 30 странах мира. Эти гигабайты будут автоматически начисляться в роуминге и дополнительно для их получения обращаться никуда не нужно. В каких странах действует услуга, читайте в нашем материале.

Какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые дешевые

Ранее "Сегодня" рассказывали, что самый дешевый тариф Kyivstar 75 грн. Как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I–III группы.

Наименьшая цена за пакет для мобильной связи у оператора Vodafone – 120 грн. Он ориентирован на использование социальных сетей и различных мобильных приложений. А lifecell просят за самый дешевый пакет 70 грн.

"Сегодня" также объясняли, что такое национальный роуминг, и писали о бесплатных услугах от европейских мобильных операторов для украинских переселенцев.

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