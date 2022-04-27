У Kyivstar стався збій – деяким абонентам обіцяють компенсацію

Український мобільний оператор Kyivstar повідомив про збій у роботі деяких сервісів

За збої в роботі Kyivstar обіцяють компенсацію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Абоненти Kyivstar не змогли отримати доступ до деяких послуг мобільного оператора через короткостроковий збій в роботі інформаційних систем.

Про такий збій повідомили у пресслужбі компанії.

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Що сталося

"Відбувся короткостроковий збій саме в роботі інформаційних систем Kyivstar. Наші спеціалісти вже працюють над його якнайшвидшим усуненням. Обіцяємо, що найближчим часом все полагодять й послуги будуть працювати у повному обсязі", – повідомила пресслужба Kyivstar.

Також у компанії пообіцяли одразу повідомити про відновлення сервісів. Крім того, деякі абоненти зможуть отримати компенсації. Вони передбачені у вигляді додаткових послуг. Детально про їхній обсяг та умови нарахування повідомлять пізніше.

Деякі українці отримають безкоштовні послуги від Kyivstar

Раніше ми розповідали, що Kyivstar протягом двох місяців – квітня і травня – нараховуватиме безкоштовні бонуси абонентам від 60 років та людям з інвалідністю.

Усім абонентам цього оператора від 60 років та людям з інвалідністю, які користуються тарифами "Дзвінки для батьків" та "Інтернет для батьків", зарахують додаткові пакети послуг безоплатно.

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"Ваші близькі можуть отримати 100 бонусних хвилин для дзвінків на інші мережі, а також 5 Гб мобільного інтернету", – йдеться у повідомленні.

Такі бонуси будуть зараховані протягом квітня і травня. У пресслужбі кажуть, що така акція пов'язана із значним зростанням у користуванні як дзвінками, так і мобільним інтернетом.

Також ми писали про те, що Vodafone зробив безкоштовною послугу для українців, яких примусово вивезли до Росії чи Білорусі, та про безкоштовні послуги від європейських мобільних операторів для українських переселенців.