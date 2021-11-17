У клиентки Monobank за ночь исчезли все сбережения – куда делись деньги

На Monobank пожаловался их возмущенная клиентка, у которой мошенники сняли с карты все деньги
Об этом женщина написала на специализированном сайте "Минфин".
По ее словам, проснувшись утром, она увидела, что ночью с ее карты Monobank было сделано множество транзакций, а денег на счету вообще не осталось.
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Женщина рассказывает, что мошенники списывали разные суммы от нескольких гривен до нескольких тысяч гривен, однако банк не запросил ни одного подтверждения.
"Почему когда в Киеве я хочу произвести оплату на 300 грн, меня не пропускает без подтверждения, а когда в 4 утра у меня начинаются оплаты в Wallmart, Ebay, Aliexpress, Anime Film, Moneymansexxlusive и т. д. то это вообще не выглядит подозрительно и не нужно спрашивать подтверждения?", – пишет разгневанная клиентка.
В конце концов, сотрудники банка посоветовали обратиться в полицию, а рассматривают такие заявления в течение целых двух месяцев.
"Почему такой модный и современный банк не проверяет и не блокирует сомнительные транзакции? Как можно спать спокойно и не знать проснешься ли ты завтра с деньгами или без копейки в кармане?!", – подытожила женщина.
Что ответили в Monobank?
Служба поддержки отреагировала на отзыв и заверила, что банк делает все для защиты интересов клиента.
"При этом наши карты поддерживают протокол защиты 3дс. Но не все сайты его используют и оплата может проходить просто по введенным данным с карты (без подтверждения), при этом риски по таким операциям сайты берут на себя, а значит успех обжалования очень высок", – написали сотрудники Monobank.
В банке порекомендовали никому не передавать данные своей карты, а также никогда не вводить реквизиты на сомнительных сайтах. Можно также активировать динамический СВВ-код через приложение и контролировать свой интернет-лимит.
"Заявка по этой ситуации находится в работе у наших коллег. Сейчас мы ожидаем, что торговая точка сделает возврат в срок до 12 дней. В случае, если точка не осуществит возврат – мы будем готовить пакет документов в платежную систему для отрицания транзакций", – сообщили в Monobank.
10 скрытых функций Monobank
Мало кто знает, но у мобильное приложение Monobank существуют скрытые функции, которые не так-то просто активировать.
К примеру, в случае длительного зажатия картинки "Банки", начнется игра "Кот-сосиска".
Также пользователям доступна функция "инкогнито" и перевод денег с помощью андроид-смартфона с NFC.
Об этих и других функциях, а также о способе их активации читайте в нашем материале.
Ранее "Сегодня" писали, что с 12 декабря Monobank начнет закрывать карты в злотых, из-за их непопулярности.
Мы также сообщали, что Monobank планирует создать собственную сеть банкоматов.