У monobank появятся собственные банкоматы – как они будут выглядеть (фото)

Пока нет информации где и когда появятся первые банкоматы mono

monobank тестирует банкоматы / Фото: Коллаж: Сегодня

Monobank начал тестировать банкоматы. Идею о появлении банкоматов mono поддержали многие пользователи.

Как пишет в своем Telegram-канале сооснователь monobank Олег Гороховский, банкоматы будут простыми и максимально удобными для клиентов.

Реклама

"К нам приехал на тесты первый банкомат — банкомат mono. Будем делать из него красивую, простую и удобную машину", — написал Гороховский.

Но сооснователь monobank не рассказал, что будет в новых банкоматах и где они будут установлены. Вероятно, они появятся сначала в крупных городах, однако когда – неизвестно.

Банкоматов mono в Украине еще не было. Клиенты могли снимать средства со своих карточек с помощью банкоматов других банкоматов или использовать специальные зоны самообслуживания.

Реклама

Гороховский анонсировал новую услугу в Monobank

Новая услуга предоставляет возможность:

принимать платежи без терминалов, кассовой бумаги;

осуществить оплату с помощью QR-кода. Сам QR-код можно нанести на кассу, на каждый товар, в онлайн и оффлайн.

тариф составляет 1,8% без арендных платежей и замены рулонов с чеками.

Гороховский заявил о предзаказе на mono-эквайринг. Полноценно услуга заработает уже в октябре.

Реклама

Отметим, что эквайринг — это возможность приема платежей. Их условно разделяют на офлайн-платежи (через POS-терминалы) и онлайн-платежи (оплата на сайте).

Таким образом, новый продукт Monobank станет конкурентом для LiqPay, WayForPay, Fondy и других систем на рынке.

Также читайте новости по теме: