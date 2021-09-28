У monobank з'являться власні банкомати – як вони будуть виглядати (фото)

Поки немає інформації де і коли з'являться перші банкомати mono

monobank тестує банкомати / Фото: Колаж: Сьогодні

Monobank почав тестувати банкомати. Ідею про появу банкоматів mono підтримали багато користувачів.

Як пише в своєму Telegram-каналі співзасновник monobank Олег Горохівський, банкомати будуть простими і максимально зручними для клієнтів.

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"До нас приїхав на тести перший банкомат – банкомат mono. Будемо робити з нього гарну, просту і зручну машину", – написав Гороховський.

Але співзасновник monobank не розповів, що буде в нових банкоматах і де вони будуть встановлені. Ймовірно, вони з'являться спочатку у великих містах, проте коли – невідомо.

Банкоматів mono в Україні ще не було. Клієнти могли знімати кошти зі своїх карток за допомогою банкоматів інших банкоматів або використовувати спеціальні зони самообслуговування.

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Горохівський анонсував нову послугу в Monobank

Нова послуга надає можливість:

приймати платежі без терміналів, касової паперу;

здійснити оплату за допомогою QR-коду. Сам QR-код можна нанести на касу, на кожен товар, в онлайн і оффлайн.

тариф становить 1,8% без орендних платежів і заміни рулонів з чеками.

Горохівський заявив про попередні замовлення на mono-еквайринг. Повноцінно послуга запрацює вже в жовтні.

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Відзначимо, що еквайринг – це можливість прийому платежів. Їх умовно поділяють на офлайн-платежі (через POS-термінали) та онлайн-платежі (оплата на сайті).

Отже, новий продукт Monobank стане конкурентом для LiqPay, WayForPay, Fondy та інших систем на ринку.

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