Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

У клієнтки Monobank за ніч зникли всі заощадження – куди поділися гроші

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
17 листопада, 09:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Monobank не заблокував підозрілі транзакції і у їхньої клієнтки шахраї за ніч вкрали всі гроші з карти
Клієнтка Monobank за одну ніч втратила всі гроші
Клієнтка Monobank за одну ніч втратила всі гроші / Фото: Колаж: Сьогодні

На Monobank поскаржився їх обурена клієнтка, у якої шахраї зняли з картки всі гроші.

Про це жінка написала на спеціалізованому сайті "Мінфін".

Реклама

За її словами, прокинувшись зранку вона побачила, що вночі з її картки Monobank було зроблено безліч транзакцій, а грошей на рахунку взагалі не лишилося.

Жінка розповідає, що шахраї списували різні суми від кількох гривень до кількох тисяч гривень, однак банк не запросив жодного підтвердження.

"Чому коли в Києві я хочу зробити оплату на 300 грн, мене не пропускає без підтвердження, а коли о 4-й годині ранку у мене починаються оплати в Wallmart, Ebay, Aliexpress, Anime Film, Moneymansexxlusive і т. д. то це взагалі не виглядає підозріло і не треба запитувати підтвердження?", – пише розгнівана клієнтка.

Реклама

Врешті співробітники банку порадили звернутися до поліції, а розглядають такі заяви протягом цілих двох місяців.

"Чому такий модний та сучасний банк не перевіряє та не блокує сумнівні транзакції? Як можна спати спокійно і не знати прокинешся ти завтра з грошима чи без копійки в кишені?!", – підсумувала жінка.

Що відповіли у Monobank?

Служба підтримки зреагувала на відгук і запевнила, що банк робить усе для захисту інтересів клієнта.

Реклама

"При цьому наші карти підтримують протокол захисту 3дс. Але не всі сайти його використовують і оплата може проходити просто за введеними даними з картки (без підтвердження), при цьому ризики за такими операціями сайти беруть на себе, а значить, успіх оскарження дуже високий", – написали співробітники Monobank.

У банку порекомендували нікому не передавати дані своєї картки, а також ніколи не вводити реквізити на сумнівних сайтах. Можно також активувати динамічний СВВ код через застосунок і контролювати свій інтернет-ліміт.

"Заявка щодо цієї ситуації перебуває в роботі у наших колег. Зараз ми очікуємо, що торгова точка зробить повернення на строк до 12 днів. У разі, якщо точка не здійснить повернення – ми готуватимемо пакет документів у платіжну систему для заперечення транзакцій", – також повідомили у Monobank.

10 прихованих функцій Monobank

Мало хто знає, але у мобільному застосунку Monobank є приховані функції, які не так просто активувати.

Наприклад, у разі довгого затиснення картинки "Банки", почнеться гра "Кіт-сосиска".

Також користувачам доступна функція режиму "інкогніто" та переказ грошей за допомогою андроїд-смартфона з NFC.

Про ці та інші функції, а також про спосіб їх активації читайте в нашому матеріалі.

Раніше "Сьогодні" писали, що з 12 грудня Monobank почне закривати картки в злотих, через їх непопулярність.

Ми також повідомляли, що Monobank планує створити власну мережу банкоматів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Популярні за тиждень
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.41

Російський рубль (₽)

0.3604

Євро (€)

30.03

Спецвипуск
Нова монета – на честь десантників!
Дізнайся про нову "десятку"
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Соцопитування
Українці назвали причини енергетичної кризи
Розшифровка результатів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Малий бізнес
Карантинні прогнози
Опитування
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,93
32,99
32,88
31,38
19,12
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,36
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,29
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти