У клиента Monobank сняли 1300 евро с "пустой" карточки – как это произошло

Клиент банка рассказал, как с его карты без подтверждения пропала большая сумма денег, которые он оставлял в качестве депозита в Испании

Как деньги могут списать даже с вашей заблокированной карты / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент Monobank обнаружил несанкционированное списание 1300 евро со своей карты и еще остался должен банку.

Об этом мужчина оставил отзыв на сайте "Минфин".

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По словам клиента Monobank, в октябре этого года он прибегнул к аренде авто в Испании и оставлял депозит за арендованную машину. После возвращения автомобиля деньги поступили на его карту без проблем.

Однако перевыпустив карту мужчина обнаружил, что на его счету в евро баланс вместо 0 составляет минус 1300 евро.

Тогда клиент обратился в службу поддержки, где просто развели руками и посоветовали погасить образовавшуюся задолженность.

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"Пока все выясняли, оказалось, что списание произошло за повреждения авто (спустя два месяца!). Кроме как погасить минус — поддержка ничего не говорит. В итоге инициировал запрос чарджбека, так как списание произошло без моего согласия и на момент сдачи авто, также как все это время — никаких писем и не было", – говорится в отзыве.

Больше всего мужчину интересует, как списание могло произойти с карты с нулевым балансом при этом не запросив у владельца никакого подтверждения, а также почему банк не заблокировал эту транзакцию, как подозрительную.

Что ответили в Monobank?

Сотрудники финучреждения отреагировали на отзыв и написали, что торговая точка может прислать итоговый запрос на взаиморасчет по предоставленной услуге и банк не может заблокировать такую транзакцию.

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По словам сотрудников банка, такое списание может пройти не смотря на установленный интернет лимит, нулевой баланс и даже заблокированную карту.

Однако отметили, что если клиент не согласен с таким списание, банк может начать диспут и оспорить списание этой суммы.

Что изменилось в работе Monobank

С 1 декабря интернет-банк уменьшает размер кэшбэка и милей для своих клиентов.

Также теперь, когда картой Monobank клиенты будут расплачиваться в магазине, размер кешбека будет на 25% меньше, чем ранее.

Изменение не коснется только тех категорий кешбека, которые предоставляют банки партнеры.

"Сегодня" также рассказывали о 10 скрытых функциях Monobank и писали, что мошенники создали фейковые сайты украинских банков.