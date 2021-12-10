Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Зеленський 💡 Заборона пакетів 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

У клієнта Monobank зняли 1300 євро з "порожньої" картки – як це сталося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
10 грудня, 15:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Клієнт банку розповів, як з його картки без підтвердження зникла велика сума грошей, які він залишав в якості депозиту в Іспанії
Як гроші можуть списати навіть із вашої заблокованої картки
Як гроші можуть списати навіть із вашої заблокованої картки / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт Monobank виявив несанкціоноване списання 1300 євро зі своєї карти і ще залишився винен банку.

Про це чоловік залишив відгук на сайті "Мінфін".

Реклама

За словами клієнта Monobank, у жовтні цього року він орендував авто в Іспанії та залишав депозит за орендовану машину. Після повернення автомобіля гроші надійшли на його картку без проблем.

Проте перевипустивши карту, чоловік виявив, що на його рахунку в євро баланс замість 0 становить мінус 1300 євро.

Тоді клієнт звернувся в службу підтримки, де просто розвели руками і порадили погасити заборгованість, яка виникла.

Реклама

"Поки всі з'ясовували, виявилося, що списання сталося за пошкодження авто (через два місяці!). Крім того, як погасити мінус — підтримка нічого не говорить. У результаті ініціював запит чарджбека, оскільки що списання відбулося без моєї згоди і на момент здачі авто, також як весь цей час – жодних листів і не було", – йдеться у відгуку.

Найбільше чоловіка цікавить, як списання могло статися з карти з нульовим балансом, разом з тим не запросивши у власника жодного підтвердження, а також чому банк не заблокував цю транзакцію, як підозрілу.

Що відповіли у Monobank?

Співробітники фінустанови відреагували на відкликання та написали, що торгова точка може надіслати підсумковий запит на взаєморозрахунок за наданою послугою і банк не може заблокувати таку транзакцію.

Реклама

За словами співробітників банку, таке списання може пройти незважаючи на встановлений інтернет ліміт, нульовий баланс і навіть заблоковану картку.

Однак зазначили, що якщо клієнт не згоден з таким списанням, банк може розпочати диспут та оскаржити списання цієї суми.

Що змінилося у роботі Monobank

З 1 грудня інтернет-банк зменшує розмір кешбеку та миль для клієнтів.

Також тепер, коли карткою Monobank клієнти розплачуватимуться в магазині, розмір кешбеку буде на 25% менше, ніж раніше.

Зміна не стосуватиметься лише тих категорій кешбеку, які надають банки партнери.

"Сьогодні" також розповідали про 10 прихованих функціях Monobank і писали, що шахраї створили фейкові сайти українських банків.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.368

Євро (€)

30.68

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,32
19,25
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
18,96
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти