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"Програли битву за клієнтів": що зміниться у Monobank з 1 грудня

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
26 листопада, 16:40
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Вже з 1 грудня розмір кешбеку від банку та миль буде зменшено, пояснив Гороховський
Розповідаємо, що зміниться для клієнтів банку у грудні
Розповідаємо, що зміниться для клієнтів банку у грудні / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 грудня Monobank вводить нововвни , які, зокрема, стосуються виплат процентів на залишок власних коштів та розміру кешбеку.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram.

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Що зміниться?

Зараз коли клієнти банку оплачують карткою купівлі у магазинах, – продавці платять банку-власнику терміналу комісію (приблизно 2% суми купівлі). Цей банк ділиться частиною комісії з банком, який випустив картку клієнту.

Як пояснив Гороховський, більшу частину грошей, отриманих від цієї комісії, Monobank віддає у вигляді кешбеку чи милі.

Вже з 1 грудня розмір кешбеку від банку та миль буде зменшено на 25%. Проте зміна не стосуватиметься категорій кешбеку від партнерів банку.

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Також з 1 грудня плата відсотків на залишок власних коштів на картах та за продуктом банку стане 3% річних у гривні.

Зміниться і розмір миль, що нараховуються:

  • Monobank platinum – 11 миль за 1 000 грн у чеку;
  • IRON – 15 миль за 1 000 грн у чеку.

"Цю битву за клієнтів ми програли... Я щиро сподіваюся, що від цього виграє хоч хтось, окрім великих торгових мереж", – написав Гороховський.

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Нова послуга в Monobank

18 жовтня у мобільному додатку Monobank з'явилася електронна сім-картка від lifecell. За допомогою e-Sim користувачі можуть мати відразу дві сім-картки – фізичну та електронну.

Електронна сім-карта не вимагає слота для її встановлення і дозволяє додавати два або більше мобільних номерів навіть для телефонів, які підтримують лише одну фізичну сім-карту.

Раніше співзасновник банку Олег Гороховський анонсував та нову послугу для еквайрингу, яка дозволить оплачувати товари та послуги за допомогою QR-коду.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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