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"Проиграли битву за клиентов": что изменится в Monobank с 1 декабря

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
26 ноября, 16:40
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Уже с 1 декабря размер кешбэка от банка и милей будет уменьшен, объяснил Гороховский
Рассказываем, что изменится для клиентов банка в декабре
Рассказываем, что изменится для клиентов банка в декабре / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 декабря Monobank вводит новшества, которые, в частности, касаются выплат процентов на остаток личных средств и размера кешбека.

Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский в Telegram.

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Что изменится?

Сейчас когда клиенты банка оплачивают картой покупки в магазинах, – продавцы платят банку-владельцу терминала комиссию (примерно 2% от суммы покупки). Этот банк делится частью комиссии с банком, который выпустил карту клиенту.

Как объяснил Гороховский, большую часть денег, полученных от этой комиссии, Monobank отдает в виде кешбэка или милей.

Уже с 1 декабря размер кешбэка от банка и милей будет уменьшен на 25%. Однако изменение не коснется категорий кешбэка от партнеров банка.

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Также с 1 декабря плата процентов на остаток личных средств на картах и по продукту банка станет 3% годовых в гривне.

Изменится и размер начисляемых миль:

  • Monobank platinum — 11 миль за 1 000 грн в чеке;
  • IRON — 15 миль за 1 000 грн в чеке.

"Эту битву за клиентов мы проиграли... Я искренне надеюсь, что от этого выиграет хоть кто-то, кроме крупных торговых сетей", – написал Гороховский.

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Новая услуга в Monobank

18 октября в мобильном приложении Monobank появилась электронная сим-карта от lifecell. С помощью e-Sim пользователи могут иметь сразу две сим-карты – физическую и электронную.

Электронная сим-карта не требует слота для ее установки и позволяет добавлять два или более мобильных номеров даже для телефонов, которые поддерживают только одну физическую сим-карту.

Ранее соучредитель банка Олег Гороховский анонсировал и новую услугу для эквайринга, которая позволит оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.

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Редактор раздела "Деньги"

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