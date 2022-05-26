Три европейские страны начнут принимать документы из "Дії" — кого это касается

А еще одна страна ЕС работает над технической интеграцией для отображения украинских документов в своем приложении
Вскоре украинцы смогут пользоваться электронными документами и за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Три европейские страны хотят перенять опыт Украины и ввести у себя приложение похожее на "Дію". Кроме того, они работают над тем, чтобы украинские электронные документы признавали за границей.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Так, речь идет о Словакии, Болгарии и Молдове, которая уже принимает законодательные изменения для признания е-документов.
В соседней Польше уже реализуют техническую интеграцию для отображения украинских документов в местном приложении.