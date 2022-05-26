Три европейские страны начнут принимать документы из "Дії" — кого это касается

А еще одна страна ЕС работает над технической интеграцией для отображения украинских документов в своем приложении

Вскоре украинцы смогут пользоваться электронными документами и за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Три европейские страны хотят перенять опыт Украины и ввести у себя приложение похожее на "Дію". Кроме того, они работают над тем, чтобы украинские электронные документы признавали за границей.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Так, речь идет о Словакии, Болгарии и Молдове, которая уже принимает законодательные изменения для признания е-документов.

В соседней Польше уже реализуют техническую интеграцию для отображения украинских документов в местном приложении.