Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Украинцы снова выбирают судьбу страны в "Дії" – за что можно проголосовать

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 14:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие есть условия для прохождения всеукраинского опроса на важную тему
Монастырский объявил новый опрос в "Дії"
Монастырский объявил новый опрос в "Дії" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В приложении государственных услуг "Дія" появился новый опрос, который может пройти каждый желающий.

Об этом компания сообщила на своем Telegram-канале.

Реклама

Вопрос звучит так: Какой вариант владения оружием вы считаете уместным? Речь идет об обороте огнестрельного оружия среди гражданского населения.

Видеоинструкция по прохождения опроса Видео: Министерство цифровой трансформации

Как проголосовать?

В разделе "Послуги" выберите "Опитування" и выберите один из трех вариантов:

Реклама
  • для специальных нужд;
  • для личной защиты;
  • я против.

Торопитесь, поскольку опрос будет продолжаться всего 7 дней, принять участие в нем могут только совершеннолетние граждане.

"Дія" запустила новую услугу

Теперь на портале украинцы могут оформить пособие по безработице онлайн.

Получить такой статус и выплаты за него может человек, который был официально трудоустроен, но потерял работу из-за войны.

Реклама

Также безработными могут считаться:

  • те, кто не может продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения;
  • зарегистрированные на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Чтобы получить статус безработного и ежемесячные выплаты, необходимо:

  • зайти в меню "Послуги" и выбрать пункт "Допомога по безробіттю";
  • подтвердить, что вы потеряли работу, однако не являетесь студентом дневной формы обучения;
  • выбрать город и центр занятости, где хотите получить статус безработного;
  • оставить паспортные и контактные данные, выбрать периодичность получения выплат и карту "єПідтримки", на которую они придут;
  • внимательно перепроверить заявление и подтвердить его.

Обратите внимание, что эту услугу нужно искать на портале, а не в приложении.

"Сегодня" раньше писали, какую услугу для ВПЛ вернула "Дія", и рассказывали, кто благодаря приложению может забыть о походах в ЦНАП.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,34 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
34,00
50,50
50,00
55,00
38,36
50,50
50,00
55,00
38,40
51,99
50,99
56,99
38,97
51,99
50,99
56,99
40,88
52,00
50,00
57,00
-
52,00
-
58,00
42,99
52,00
51,00
57,00
39,97
52,00
51,00
57,00
39,00
-
48,99
54,99
40,24
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Новые правила на валютном рынке
Что с долларом?
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Знать больше
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29428.93

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1945.42

Litecoin (LTC)

68.56

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять