Три європейські країни почнуть приймати документи з "Дії" — кого це стосується

А ще одна країна ЄС працює над технічною інтеграцією для відображення українських документів у місцевому додатку

Незабаром українці зможуть користуватися електронними документами і за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Три європейські країни хочуть перейняти досвід України та запровадити у себе застосунок подібний до "Дії". Окрім цього, вони працюють над тим, щоб українські електронні документи визнавали за кордоном.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Так, мова йде про Словаччину, Болгарію та Молдову, яка вже ухвалює законодавчі зміни для визнання е-документів.

Натомість у сусідній Польщі вже реалізують технічну інтеграцію для відображення українських документів у місцевому додатку.