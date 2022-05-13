125 тыс. гривен на поддержку бизнеса в Украине: кто их сможет получить

Бизнес во время войны тоже понес немалые потери, поэтому в Украине создают проекты, чтобы всячески поддержать его

Воспользоваться возможность бизнес может уже от сегодняшнего дня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине запускают грантовый фонд в поддержку бизнеса во время войны. Рассчитан он на 300 микро- и малых предприятий.

Об этом сообщил министр цифровой информации Михаил Фёдоров в Telegram.

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Сумма гранта составляет 125 тыс. грн. (4000 евро). Заявку на участие можно подать уже с сегодняшнего дня на портале "Дія".

Кто может подать заявку на грант?

Заявку на грант может подать:

бизнес, расположенный в области, где ведутся или велись боевые действия;

бизнес, выехавший из этих областей и временно обустроился в более безопасном городе;

бизнес, который пострадал в результате боевых действий, но продолжает работать и может это подтвердить.

Приоритет в отборе предоставляется компаниям, которые производят жизненно необходимые товары для украинцев и ВСУ. Отбором заявок будет заниматься комиссия по независимым бизнес-экспертам.

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Подробную информацию о программе можно узнать по ссылке.

Поддержка бизнеса в Польше

Минцифра 17 мая планирует открыть в Варшаве центр "Дія.Бізнес". В нем специалисты будут предоставлять консультации украинским предпринимателям.

Так, решение открыть центр было сделано из-за большого количества запросов от вынужденных переселенцев из Украины. "Дія.Бизнес" в Варшаве будет работать временно, во время войны.

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Украинцы смогут:

проконсультироваться по поводу получения статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши;

получить информацию о проживании и трудоустройстве;

узнать, как открыть бизнес.

Напомним, на портале "Дія" запустили еще одну услугу для бизнесменов. Теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.

Раньше мы писали, что украинцы снова могут получить 6,5 тыс. гривен помощи.