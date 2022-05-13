125 тыс. гривен на поддержку бизнеса в Украине: кто их сможет получить

В Украине запускают грантовый фонд в поддержку бизнеса во время войны. Рассчитан он на 300 микро- и малых предприятий.
Об этом сообщил министр цифровой информации Михаил Фёдоров в Telegram.
Сумма гранта составляет 125 тыс. грн. (4000 евро). Заявку на участие можно подать уже с сегодняшнего дня на портале "Дія".
Кто может подать заявку на грант?
Заявку на грант может подать:
- бизнес, расположенный в области, где ведутся или велись боевые действия;
- бизнес, выехавший из этих областей и временно обустроился в более безопасном городе;
- бизнес, который пострадал в результате боевых действий, но продолжает работать и может это подтвердить.
Приоритет в отборе предоставляется компаниям, которые производят жизненно необходимые товары для украинцев и ВСУ. Отбором заявок будет заниматься комиссия по независимым бизнес-экспертам.
Подробную информацию о программе можно узнать по ссылке.
Поддержка бизнеса в Польше
Минцифра 17 мая планирует открыть в Варшаве центр "Дія.Бізнес". В нем специалисты будут предоставлять консультации украинским предпринимателям.
Так, решение открыть центр было сделано из-за большого количества запросов от вынужденных переселенцев из Украины. "Дія.Бизнес" в Варшаве будет работать временно, во время войны.
Украинцы смогут:
- проконсультироваться по поводу получения статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши;
- получить информацию о проживании и трудоустройстве;
- узнать, как открыть бизнес.
Напомним, на портале "Дія" запустили еще одну услугу для бизнесменов. Теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.
Раньше мы писали, что украинцы снова могут получить 6,5 тыс. гривен помощи.