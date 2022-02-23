Супермаркеты выплачивают десятки тысяч гривен — как украинцам получить деньги

Рассказываем о ситуациях, когда супермаркеты выплачивали немаленькие суммы своим клиентам

Украинцы могут получить немаленькую компенсацию от супермаркетов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Случаи, когда супермаркеты выплачивают десятки тысяч гривен компенсации своим клиентам, бывают разные. Ведь, как показывает практика, до суда конфликтные ситуации с магазинами обычно не доходят.

Об этом OBOZREVATEL рассказал эксперт по вопросам защиты прав потребителей Максим Несмиянов.

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Он даже привел пример, как однажды АТБ заплатил 23 тыс. грн своей клиентке за то, что та сломала ногу на выходе из магазина.

Когда можно получить компенсацию?

Магазины не спешат признавать свою вину, так что факт, например, того же отравления некачественной продукцией нужно еще доказать. А это, по словам Несмиянова, очень тяжело.

Среди случаев, когда можно получить компенсацию:

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разница в ценниках в торговом зале и в чеке. Что делать? Требовать продать товар по той же цене, указанной в торговом зале;

в торговом зале и в чеке. Что делать? Требовать продать товар по той же цене, указанной в торговом зале; некачественный продукт или товар: следует принести его обратно в магазин с чеком и требовать возврата денег;

следует принести его обратно в магазин с чеком и требовать возврата денег; лед на ступеньках, скользкий пол в зале: следует зафиксировать свою травму, по возможности узнать номера свидетельских телефонов.

В общем, если вы пострадали в магазине, то получить компенсацию на лечение или моральный ущерб можно, но это займет несколько месяцев. Также вам придется еще подтвердить свои расходы и вину магазина.