Ради премий и зарплат? Как и почему украинцев обманывают в супермаркетах

Стоимость продуктов питания и так постоянно растет, а в супермаркетах продолжают действовать схемы, чтобы заработать на людях еще больше

Как в супермаркетах наживаются на украинцах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кроме постоянных акций, в супермаркетах Украины процветают схемы, благодаря которым торговые сети наживаются на покупателях. Примечательно, что занимаются нечестными делами сами же продавцы.

Об этом пишет издание Обозреватель.

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Обсчитают и продадут просроченный товар

Оказывается, продавцы и кассиры периодически обсчитывают клиентов на кассе и торгуют "просрочкой". Все потому, что сотрудники заведений торговли вынуждены оплачивать недостачу или компенсировать стоимость просроченного товара за свой счет. Поэтому и придумали разные хитроумные планы, чтобы не оставаться "в минусе".

К тому же при трудоустройстве в супермаркет охранникам и продавцам нередко предлагают минимальную зарплату, а остальной их доход – это премии, которые могут урезаться или вовсе отменяться.

Поэтому продавцы пытаются заработать побольше денег в кассу, чтобы покрыть недостачу. Уверяют: себе вырученные средства не забирают.

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"Отработала на кассе, сдала 30 тысяч гривен, получилось еще 120 гривен недостачи. Пришлось ее из собственного кошелька компенсировать. Некоторые действительно обманывают, но я так не делала. Почему обманывают? Я вас уверяю, никто в свой карман ничего не кладет. Невозможно воровать на кассе, у нас люди такие, что потом такой скандал устроят... Если кто-то 20-30 копеек и недодаст, то только чтобы недостачу компенсировать", – говорит сотрудница одной из крупных сетей супермаркетов в Днепре.

За украденный товар – оплата со своего кармана

Еще сотрудники обязаны компенсировать стоимость товаров, которые были украдены покупателями. По словам бывшего охранника одного из супермаркетов, люди очень любят воровать в торговых сетях сладкие сырки, шоколадки и алкоголь. Вот почему в алкогольных отделах установлено больше всего камер.

"Товаровед – это вообще роскошь. У нас в магазине все заказывают сами продавцы, мы же и отвечаем, если что-то пропало или испортилось. Конечно, пытаешься продать сначала то, что быстрее испортится. Поэтому и замачивают мясо в уксусе, чтобы не воняло, пытаются все как-то выжить", – рассказала продавщица Анжелика из города Каховка Херсонской области.

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Популярный товар в супермаркетах

Как свидетельствует статистика, самым популярным товаром в конце 2021 года были экосумки и другие альтернативные замены пластиковых пакетов.

Да, спрос на экологические замены пластика, таких как экосумки, тканевые мешочки, авоськи, начал подниматься еще с ноября 2021 года. С тех пор продажи этих вещей выросли на 178%.

Связывают это с законом о запрещении бесплатного распространения пластиковых пакетов. Активный интерес к вопросу общество проявляло еще летом, однако в ноябре любопытство снова подогрелось на фоне огласки некоторых пунктов законопроекта.

Ранее мы писали, как маркетологи проникают в сознание и манипулируют с помощью цвета. Украинцы часто попадают в такие ловушки.

Также мы рассказывали, как киевский супермаркет начал продавать очищенные мандарины, чтобы сэкономить время людей.