Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Ринат Ахметов в Мариуполе Ринат Ахметов в Мариуполе Кибератака на ВСУ и банки Кибератака на ВСУ и банки ⚡ Война с РФ
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Ради премий и зарплат? Как и почему украинцев обманывают в супермаркетах

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 февраля, 10:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стоимость продуктов питания и так постоянно растет, а в супермаркетах продолжают действовать схемы, чтобы заработать на людях еще больше
Как в супермаркетах наживаются на украинцах
Как в супермаркетах наживаются на украинцах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кроме постоянных акций, в супермаркетах Украины процветают схемы, благодаря которым торговые сети наживаются на покупателях. Примечательно, что занимаются нечестными делами сами же продавцы.

Об этом пишет издание Обозреватель.

Реклама

Обсчитают и продадут просроченный товар

Оказывается, продавцы и кассиры периодически обсчитывают клиентов на кассе и торгуют "просрочкой". Все потому, что сотрудники заведений торговли вынуждены оплачивать недостачу или компенсировать стоимость просроченного товара за свой счет. Поэтому и придумали разные хитроумные планы, чтобы не оставаться "в минусе".

К тому же при трудоустройстве в супермаркет охранникам и продавцам нередко предлагают минимальную зарплату, а остальной их доход – это премии, которые могут урезаться или вовсе отменяться.

Поэтому продавцы пытаются заработать побольше денег в кассу, чтобы покрыть недостачу. Уверяют: себе вырученные средства не забирают.

Реклама

"Отработала на кассе, сдала 30 тысяч гривен, получилось еще 120 гривен недостачи. Пришлось ее из собственного кошелька компенсировать. Некоторые действительно обманывают, но я так не делала. Почему обманывают? Я вас уверяю, никто в свой карман ничего не кладет. Невозможно воровать на кассе, у нас люди такие, что потом такой скандал устроят... Если кто-то 20-30 копеек и недодаст, то только чтобы недостачу компенсировать", – говорит сотрудница одной из крупных сетей супермаркетов в Днепре.

За украденный товар – оплата со своего кармана

Еще сотрудники обязаны компенсировать стоимость товаров, которые были украдены покупателями. По словам бывшего охранника одного из супермаркетов, люди очень любят воровать в торговых сетях сладкие сырки, шоколадки и алкоголь. Вот почему в алкогольных отделах установлено больше всего камер.

"Товаровед – это вообще роскошь. У нас в магазине все заказывают сами продавцы, мы же и отвечаем, если что-то пропало или испортилось. Конечно, пытаешься продать сначала то, что быстрее испортится. Поэтому и замачивают мясо в уксусе, чтобы не воняло, пытаются все как-то выжить", – рассказала продавщица Анжелика из города Каховка Херсонской области.

Реклама

Популярный товар в супермаркетах

Как свидетельствует статистика, самым популярным товаром в конце 2021 года были экосумки и другие альтернативные замены пластиковых пакетов.

Да, спрос на экологические замены пластика, таких как экосумки, тканевые мешочки, авоськи, начал подниматься еще с ноября 2021 года. С тех пор продажи этих вещей выросли на 178%.

Связывают это с законом о запрещении бесплатного распространения пластиковых пакетов. Активный интерес к вопросу общество проявляло еще летом, однако в ноябре любопытство снова подогрелось на фоне огласки некоторых пунктов законопроекта.

Ранее мы писали, как маркетологи проникают в сознание и манипулируют с помощью цвета. Украинцы часто попадают в такие ловушки.

Также мы рассказывали, как киевский супермаркет начал продавать очищенные мандарины, чтобы сэкономить время людей.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Надвигается дефицит: украинцы могут остаться без популярного продукта София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Производители на грани закрытия, а супермаркеты по уши в долгах — что происходит на рынке Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Нововведения МАУ: что изменится для пассажиров на некоторых рейсах Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44066.08

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3129.75

Litecoin (LTC)

129.84

Ripple (XRP)

0.83

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.24

Российский рубль (₽)

0.375

Евро (€)

32.03

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Цитата дня

Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

Цитата на segodnya.ua
Сергей Фурса Инвестиционный банкир
Что будет с долларом?
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
16 февраля. Фрэнсис Гальтон. Ровно 200 лет назад в этот день родился английский антрополог, психолог, социолог, метеоролог, изобретатель, прославившийся новаторскими исследованиями интеллекта...
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
33,85
32,85
31,85
19,05
35,68
35,18
34,99
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
35,84
37,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять