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Заради премій та зарплат? Як і чому українців обманюють у супермаркетах

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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16 лютого, 10:29
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Вартість харчових продуктів і так постійно зростає, а в супермаркетах продовжують діяти схеми, щоб заробити на людях ще більше
Як у супермаркетах наживаються на українцях
Як у супермаркетах наживаються на українцях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Крім постійних акцій, у супермаркетах України процвітають схеми, завдяки яким торгові мережі наживаються на покупцях. Примітно, що займаються нечесними справами самі ж продавці.

Про це пише видання Обозреватель.

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Обрахують та продадуть прострочений товар

Виявляється, продавці та касири періодично обраховують клієнтів на касі та торгують "простроченими товарами". Все тому, що співробітники закладів торгівлі змушені оплачувати нестачу або компенсувати вартість простроченого товару власним коштом. Тому і придумали різні хитромудрі плани, щоб не залишатися "в мінусі".

До того ж під час працевлаштування в супермаркет охоронцям і продавцям часто пропонують мінімальну зарплату, а решта їхнього доходу – це премії, які можуть урізатися або зовсім скасовуватися.

Тому продавці намагаються заробити більше грошей у касу, щоб покрити нестачу. Запевняють: собі отримані кошти не забирають.

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"Відпрацювала на касі, здала 30 тисяч гривень, вийшло ще 120 гривень нестачі. Довелося її зі свого гаманця компенсувати. Дехто дійсно обманює, але я так не робила. Чому дурять? Я вас запевняю, що ніхто у свою кишеню нічого не кладе. Неможливо красти на касі, у нас люди такі, що потім такий скандал влаштують... Якщо хтось 20-30 копійок і недодасть, то лише щоб нестачу компенсувати", – каже співробітниця однієї з великих мереж супермаркетів у Дніпрі.

За вкрадений товар – оплата зі своєї кишені

Ще співробітники зобов'язані компенсувати вартість товарів, вкрадених покупцями. За словами колишнього охоронця одного з супермаркетів, люди дуже люблять красти у торгових мережах солодкі сирки, шоколадки та алкоголь. Ось чому в алкогольних відділах встановлено найбільше камер.

"Товарознавець – це взагалі розкіш. У нас у магазині все замовляють самі продавці, ми ж і відповідаємо, якщо щось пропало чи зіпсувалося. Звичайно, намагаєшся продати спочатку те, що швидше зіпсується. Тому й замочують м'ясо в оцті, щоб не смерділо, намагаються всі якось вижити", – розповіла продавчиня Анжеліка із міста Каховка Херсонської області.

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Популярний товар у супермаркетах

Як свідчить статистика, найпопулярнішим товаром наприкінці 2021 року були екосумки та інші альтернативні заміни пластикових пакетів.

Так, попит на екологічні заміни пластику, таких як екосумки, мішечки з тканини, авоськи, почав підніматися ще з листопада 2021 року. З того часу продаж цих речей зріс на 178%.

Пов'язують це із законом про заборону безплатного розповсюдження пластикових пакетів. Активний інтерес до питання суспільство виявляло ще влітку, однак у листопаді цікавість знову підігрілася на тлі розголосу деяких пунктів законопроєкту.

Раніше ми писали, як маркетологи проникають у свідомість та маніпулюють за допомогою кольору. Українці часто потрапляють до таких пасток.

Також ми розповідали, як київський супермаркет почав продавати очищені мандарини, щоб зекономити час людей.

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Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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