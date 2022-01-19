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Проникають у свідомість і маніпулюють: як українці потрапляють у пастку кольору

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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19 січня, 11:34
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Колір та світло підсаджують людину на своєрідну гру з рекламодавцем
Найкраще про маніпуляції розповість семантика кольору
Найкраще про маніпуляції розповість семантика кольору / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато досліджень, психологічні експерименти вчених довели: колір впливає на сприйняття людиною ваги тіла, температури приміщення і оцінку віддаленості об'єкта, а також змушує її придбати той чи інший товар у супермаркеті, клікнути на ту чи іншу рекламу тощо.

"Сьогодні" спробував розібратися у семантиці кольорів, як саме вона впливає на свідомість людей та як маркетинг заробляє на цьому чималі гроші.

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Так, сприйняття кольору в людини сформувалося в результаті способу життя та взаємодії з навколишнім середовищем протягом тривалого періоду історичного розвитку. Як пише Вʼячеслав Шуванов у "Психології реклами", ставлення до кольору завжди було і залишається емоційним.

Для рекламної індустрії це стало своєрідним відкриттям — можливістю маніпулювати, формувати емоцій людини за допомогою кольорів та світла.

Це дійсно так, займаючись розробкою плаката, буклета чи іншої реклами, спеціалісту варто дуже добре продумати дизайн, аби сама реклама була дієва: правильно розташувати текст, вибрати відповідну до аудиторії колірну гаму чи яскраву картинку, що закарбується в памʼяті людини і змусить взаємодіяти з тим чи іншим продуктом.

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Аби при здоровому глузді сприймати рішення і не йти самим на гачок маніпуляцій, варто знати семантику основних кольорів:

  1. Червоний — "дійте заради дії". Колір, що налаштовує людей на рішучість; викликає сильне бажання, енергійне зусилля щось купити; фіксує погляд на предметі реклами, змушує піддітися першим почуттям та враженням (зокрема, це стосується реклами сексуального характеру). Проте перенасичення кольору навпаки викличе в людини агресивність, роздратування предметом реклами. Тож, недосвідчені маркетологи зазнають поразки в цьому питанні.
  2. Помаранчевий — життєві сили, творчість, оптимізм, внутрішня рівновага та душевна гармонія. Найчастіше використовується в рекламі медикаментів, дитячих товарів, а також послуг у галузі охорони здоров'я та освіти.
  3. Жовтий — колір комунікабельності, товариськості, надає рівновагу, спокій, вгамовує хвилювання. Застосовують найчастіше його у рекламі товарів типу "хайтек" (він начебто наділяє предмет інтелектом), дитячих товарів, послуг туристичних фірм, а також рекламних і PR-агентств.
  4. Зелений. Згадаймо реклами шампунів, що позиціонують себе як натуральні, зроблені з трав тощо або ж ветеринарних аптек, центрів здоровʼя та охорони навколишнього середовища (де і виникає асоціація із зеленим лісом). Вони використовують цей колір, бо він дає цілющу, розслаблюючу дію, позбавляє переживань.
  5. Рожевий — навʼязаний суспільству через рекламу "дівчачий" колір. Рожеве у нас зазвичай все, що стосується дівчат та жінок: ляльки, косметика, дитячі іграшки, послуги шлюбних агентств, сімейних центрів тощо. Колір змушує відчувати нас більш ласкавими, уважними, чуйними.
  6. Блакитний — колір почуттів платонічних, дружби, спорідненості, миру та гармонії, надає предмету цілісний вигляд, стосується успішкого результату.
  7. Чорний — меланхолія та зневіра, ізоляція від світу. У друкованій рекламі намагаються його не використовувати. Не стосується це шрифтів та таблиць, з кольором яких краще не експерементувати.
  8. Білий. Несе в собі повну відкритість, без неприємних відчуттів. У рекламі він зазвичай використовується, коли особливих акцентів робити не потрібно, щодо друкованих ЗМІ, то коли варто створити нейтральний ефект і просто повідомити інформацію про товар (без встановлення якихось пріоритетів чи акцентів).

За допомогою цих хитрощів і створюється реклама, що виховує, формує смаки, вводить відповідне сприйняття кольорів у нашу підсвідомість (все це відбувається з часом, скажемо, напрацьовується роками). Професійно зроблена реклама, що акцентувала свою увагу на потребах людей, з правильно підібраною колірною гамою принесе непогані кошти, вдало популяризує продукт серед мас.

Обмани супермаркетів

Супермаркети дурять українців на касах, із цінниками, з вагою продуктів тощо. Існує багато схем, які особливо актуальні саме перед різноманітними святами, коли українці масово скупляютьться до столу.

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Серед найбільш поширених схем:

  • супермаркети зазвичай знижують ціну на товари, термін придатності яких підходить до завершення або навіть уже завершився, але з вітрини прибрати не встигли. Буває таке, що і цінники переклеюють;
  • невідповідність ціни у залі та на касі;
  • все, що менше 5 копійок, залишається магазину — свідчить постанова Кабміну. Якщо решта більше цієї суми — віддати покупцеві. Проте бувають випадки, коли касир не додасть і 50 копійок і навть гривню;
  • додаткову тару буває зважують разом з продукцією.

Раніше ми писали, як покупців дурять у магазинах, відмовляючи у безготівковому розрахунку.

Також ми розповідали, як злодії приховуються за різними додатками та платформами, що нібито створили у Monobank, пускають кричущу рекламу у Facebook і таким чином "кидають" українців на гроші.

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