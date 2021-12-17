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В Украине начали продавать очищенные мандарины, чтобы сэкономить время людей (фото)

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
17 декабря, 13:47
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На прилавках украинских магазинов появились мандарины, чистить которые покупателям уже не нужно
В супермаркетах Украины продают очищенные мандарины
В супермаркетах Украины продают очищенные мандарины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине столичные магазины нашли способ, как сэкономить время людей. На их прилавках появились очищенные мандарины.

"Сегодня" увидел такое заманчивое предложение в одном из киевских супермаркетов и узнал, сколько стоит такая услуга.

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Средняя цена мандаринов в Украине в декабре 2021 года достигает 35 грн.

Стоимость мандаринов "Турция" в вышеупомянутом супермаркете — 33,90 грн за килограмм, а "Клементин" — 45,90 грн за килограмм.

Стоимость же очищенного фрукта 30,90 грн. Разница между ценой целого и очищенного — 3 грн, и скорее всего минус 3. Получается, что мандарины без кожуры покупать выгоднее? Цифры говорят, что да. Ведь по расчету услуга чистки бесплатна.

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"Золотое" новогоднее оливье

Новогодний стол для украинской семьи из четырех человек будет стоить 1844,74 грн, что на 8,1% больше, чем в прошлом году. Эксперты в эту сумму включили традиционное новогоднее меню.

Только 3 кг оливье будут стоить 198,54 грн.

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Самыми дорогими ингредиентами блюда являются:

  • колбаса – 100 грн за 0,5 кг (рост цен до 43%);
  • 0,5 кг зеленого горошка – 35,00 грн (на 8%);
  • 6 яиц – 19,80 грн (на 37%);
  • 200 г соленых огурцов – 17,22 грн (на 4%);
  • 180 г майонеза – 13,50 грн (на 8%).

Подорожает и еще один новогодний салат – "Селедка под шубой" – 1,5 кг будет стоить 121,57 грн. Более 100 гривен придется потратить только на сельдь.

Ранее мы рассказывали, что в супермаркетах и рынках с начала 2021 в 2,6 раза подорожали овощи "борщового набора".

А также рассказывали о других продуктах, которые подорожали в декабре.

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