В Украине начали продавать очищенные мандарины, чтобы сэкономить время людей (фото)

На прилавках украинских магазинов появились мандарины, чистить которые покупателям уже не нужно

В супермаркетах Украины продают очищенные мандарины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине столичные магазины нашли способ, как сэкономить время людей. На их прилавках появились очищенные мандарины.

"Сегодня" увидел такое заманчивое предложение в одном из киевских супермаркетов и узнал, сколько стоит такая услуга.

Реклама

Средняя цена мандаринов в Украине в декабре 2021 года достигает 35 грн.

Стоимость мандаринов "Турция" в вышеупомянутом супермаркете — 33,90 грн за килограмм, а "Клементин" — 45,90 грн за килограмм.

Стоимость же очищенного фрукта 30,90 грн. Разница между ценой целого и очищенного — 3 грн, и скорее всего минус 3. Получается, что мандарины без кожуры покупать выгоднее? Цифры говорят, что да. Ведь по расчету услуга чистки бесплатна.

Реклама

"Золотое" новогоднее оливье

Новогодний стол для украинской семьи из четырех человек будет стоить 1844,74 грн, что на 8,1% больше, чем в прошлом году. Эксперты в эту сумму включили традиционное новогоднее меню.

Только 3 кг оливье будут стоить 198,54 грн.

Реклама

Самыми дорогими ингредиентами блюда являются:

колбаса – 100 грн за 0,5 кг (рост цен до 43%);

0,5 кг зеленого горошка – 35,00 грн (на 8%);

6 яиц – 19,80 грн (на 37%);

200 г соленых огурцов – 17,22 грн (на 4%);

180 г майонеза – 13,50 грн (на 8%).

Подорожает и еще один новогодний салат – "Селедка под шубой" – 1,5 кг будет стоить 121,57 грн. Более 100 гривен придется потратить только на сельдь.

Ранее мы рассказывали, что в супермаркетах и рынках с начала 2021 в 2,6 раза подорожали овощи "борщового набора".

А также рассказывали о других продуктах, которые подорожали в декабре.