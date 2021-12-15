"Золотой" новогодний стол: сколько придется заплатить за традиционные блюда

Если приобрести деликатесы, средняя стоимость новогоднего стола повысится на 480 грн

Жителям столицы стол обойдется в 2673,59 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Новогодний стол для украинской семьи из четырех человек обойдется в 1844,74, что на 8,1% больше, чем в прошлом году. Эксперты в эту сумму включили традиционное новогоднее меню.

Как сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, только 3 кг оливье стоит 198,54 грн.

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Самыми дорогими ингредиентами блюда стали:

колбаса – 100 грн за 0,5 кг (рост цен до 43%);

0,5 кг зеленого горошка – 35,00 грн (на 8%);

6 яиц – 19,80 грн (на 37%);

200 г соленых огурцов – 17,22 грн (на 4%);

180 г майонеза – 13,50 грн (на 8%).

Подорожает и еще один новогодний салат – "Селедка под шубой", 1,5 кг обойдется в 121,57 грн. Более 100 гривен придется потратить только на сельдь,

М'ясо

Расходы украинцев на мясные продукты выросли на 10-26% – зависит от вида продукта и производителя. А именно:

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нарезка из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 197 грн (+10,1%);

подбрюшина копченая – 110 грн/кг (+10%);

биток из свинины свежий – 230 грн/кг (+4,5%);

куриное филе – 120 грн/кг.

По подсчетам эксперта, в целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,50 грн.

Овощи и фрукты

Овощи на новогоднем столе в среднем обойдутся в 185,38 грн, а фрукты в 105,80 грн. Эксперт включил в список самые популярные.

картофель – 17,38 грн/2 кг;

грибы (1 кг) – 55 грн/кг;

перец сладкий – 105 грн/кг;

огурцы свежие (0,5 кг) – 45 грн/кг;

помидоры свежие – 38,00 грн/кг;

мандарины – 35 грн/кг;

бананы – 26 грн/кг;

лимон – 9,80 шт;

Другие продукты

Батон белого хлеба будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн/кг. Твердый сыр обойдется в 75 грн/300 г, а пачка сливочного масла в среднем стоит 50 грн. В целом за 2021 год молочные продукты подорожали на 14-30%.

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За деликатесы семьям придется заплатить еще 480 грн. Туда входит:

баночка красной икры (120 г) – 260 грн

красная рыба (200 г) – 220 грн.

Если купить деликатесы, то средняя стоимость новогоднего стола повысится до 2324,74 грн. А жителям столицы такой стол обойдется в 2673,59 грн.

Как сэкономить?

"Не стоит забывать о яйцах и майонезе. По прогнозам, яйца могут подорожать до 40–50 гривен за десяток, сейчас за такое количество в среднем берут 30 грн. Уже сегодня лучше запастись деликатесами: сырокопченой колбасой, хамоном и прочими мясными изделиями долгого срока хранения", – рассказала "Vesti" ретейлер Валерия Кушнир.

Она советует запастись и сырами, у которых большой срок хранения. Они полежат в холодильнике до праздников, а украинцы смогут сэкономить деньги, ведь и они подорожают.

А экономист Юрий Гаврилечко советует запасаться еще и спиртными напитками. Особенно игристым, которое почти каждая семья покупает на Новый год. На него вырастет цена, поскольку в 2021 году в Европе его произвели меньше.

Ранее сообщалось, что в Украине за 2021 год на 21% вырос индекс стоимости оливье, так как в стране наблюдается рост цен практически на все категории продуктов.

Напомним, в супермаркетах и рынках с начала 2021 года в 2,6 раза подорожали овощи "борщевого набора".