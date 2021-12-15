Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

"Золотой" новогодний стол: сколько придется заплатить за традиционные блюда

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
15 декабря, 13:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если приобрести деликатесы, средняя стоимость новогоднего стола повысится на 480 грн
Жителям столицы стол обойдется в 2673,59 грн
Жителям столицы стол обойдется в 2673,59 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Новогодний стол для украинской семьи из четырех человек обойдется в 1844,74, что на 8,1% больше, чем в прошлом году. Эксперты в эту сумму включили традиционное новогоднее меню.

Как сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, только 3 кг оливье стоит 198,54 грн.

Реклама

Самыми дорогими ингредиентами блюда стали:

  • колбаса – 100 грн за 0,5 кг (рост цен до 43%);
  • 0,5 кг зеленого горошка – 35,00 грн (на 8%);
  • 6 яиц – 19,80 грн (на 37%);
  • 200 г соленых огурцов – 17,22 грн (на 4%);
  • 180 г майонеза – 13,50 грн (на 8%).

Подорожает и еще один новогодний салат – "Селедка под шубой", 1,5 кг обойдется в 121,57 грн. Более 100 гривен придется потратить только на сельдь,

М'ясо

Расходы украинцев на мясные продукты выросли на 10-26% – зависит от вида продукта и производителя. А именно:

Реклама
  • нарезка из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 197 грн (+10,1%);
  • подбрюшина копченая – 110 грн/кг (+10%);
  • биток из свинины свежий – 230 грн/кг (+4,5%);
  • куриное филе – 120 грн/кг.

По подсчетам эксперта, в целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,50 грн.

Овощи и фрукты

Овощи на новогоднем столе в среднем обойдутся в 185,38 грн, а фрукты в 105,80 грн. Эксперт включил в список самые популярные.

  • картофель – 17,38 грн/2 кг;
  • грибы (1 кг) – 55 грн/кг;
  • перец сладкий – 105 грн/кг;
  • огурцы свежие (0,5 кг) – 45 грн/кг;
  • помидоры свежие – 38,00 грн/кг;
  • мандарины – 35 грн/кг;
  • бананы – 26 грн/кг;
  • лимон – 9,80 шт;

Другие продукты

Батон белого хлеба будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн/кг. Твердый сыр обойдется в 75 грн/300 г, а пачка сливочного масла в среднем стоит 50 грн. В целом за 2021 год молочные продукты подорожали на 14-30%.

Реклама

За деликатесы семьям придется заплатить еще 480 грн. Туда входит:

  • баночка красной икры (120 г) – 260 грн
  • красная рыба (200 г) – 220 грн.

Если купить деликатесы, то средняя стоимость новогоднего стола повысится до 2324,74 грн. А жителям столицы такой стол обойдется в 2673,59 грн.

Как сэкономить?

"Не стоит забывать о яйцах и майонезе. По прогнозам, яйца могут подорожать до 40–50 гривен за десяток, сейчас за такое количество в среднем берут 30 грн. Уже сегодня лучше запастись деликатесами: сырокопченой колбасой, хамоном и прочими мясными изделиями долгого срока хранения",рассказала "Vesti" ретейлер Валерия Кушнир.

Она советует запастись и сырами, у которых большой срок хранения. Они полежат в холодильнике до праздников, а украинцы смогут сэкономить деньги, ведь и они подорожают.

А экономист Юрий Гаврилечко советует запасаться еще и спиртными напитками. Особенно игристым, которое почти каждая семья покупает на Новый год. На него вырастет цена, поскольку в 2021 году в Европе его произвели меньше.

Ранее сообщалось, что в Украине за 2021 год на 21% вырос индекс стоимости оливье, так как в стране наблюдается рост цен практически на все категории продуктов.

Напомним, в супермаркетах и рынках с начала 2021 года в 2,6 раза подорожали овощи "борщевого набора".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,35
19,29
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
19,36
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять