Предновогодний скачок цен: какие продукты больше подорожали в декабре

Подорожала белокочанная капуста, с начала месяца она выросла на 30%

Аналитики оценили рост цен на продукты / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 декабря в Украине изменились цены на продукты – больше всего подорожали фрукты и овощи, которые предпраздниками стоят гораздо дороже.

Об этом пишут аналитики УКАБ.

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Сколько стоят овощи и фрукты?

Больше всего подорожала белокочанная капуста, с начала месяца она выросла на 30% и прибавила в цене 2,44 грн. Ее уже продают по 10,65 грн/кг. Эксперты связывают это с тем, что аграрии снизили объемы производства овоща из-за прошлогодних низких цен. Также вырос сезонный спрос на капусту из-за сокращения предложений других овощей.

Помидоры подорожали на 12%, в среднем стоят – 49,44 грн/кг. У нас продают импортированные или выращенные в тепличных хозяйствах томаты. Так что цены зависят от затрат на обогрев теплиц. А если оценивать импортные – то в основном у нас турецкие овощи, а стоимость зависит от понижения температуры в стране.

Однако для украинцев на 8% подешевела морковь. Она стоит 7,65 грн/кг. Это связывают с незначительным колебанием цены из-за соотношения спроса и предложения на рынке.

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Подешевели и мандарины. Они упали на 11% и стоят 37,08 грн/кг. На них повлияло то, что перед новогодними праздниками увеличился импорт цитруса в Украину. Однако это временно – эксперты ожидают рост цен в 2022 году.

На что еще изменилась цена?

Гречка продолжает падение – с начала декабря она упала еще на 6% и стоит 44,15 грн/кг. Связывают это с хорошим урожаем гречки и возобновлением импорта из России.

А вот сливочное масло не падает в цене, а наоборот – цена выросла на 5% и составляет в среднем 50,85 грн за упаковку 200 г.

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"Прежде всего, это сезон роста стоимости сырья для производства масла – молока. Из-за изменения рациона питания животных с приходом зимы, уменьшается его предложение и цена растет. Кроме того, в Украине сокращаются объемы производства сливочного масла. За 10 месяцев 2021 года было произведено 59,9 тыс. т данного продукта, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", – объясняют аналитики.

А яйца подорожали еще на 5%. В среднем 10 штук яиц можно приобрести за 37,60 грн. Причиной стали похолодание – снизилась продуктивность птицы.

Госрегулирование цен

В Украине хотят вернуть госрегулирование цен на некоторые виды продуктов, а именно на те, которые обладают большой социальной значимостью.

Если законопроект №6374 поддержат, то государственное регулирование коснется таких продуктов, как:

гречневая крупа;

сахарный песок;

пшеничная мука высшего сорта;

вермишель из муки высшего сорта пшеницы;

пастеризованное молоко жирностью 2,5%;

ржано-пшеничный хлеб;

батон из пшеничной муки;

куриные яйца категории С1;

куриная тушка;

минеральная негазированная вода;

сливочное масло жирностью 72,5%;

подсолнечное масло.

Ранее в Украине уже было государственное регулирование цен, но в 2017 году его упразднили.

Ранее сообщалось, что в Украине за 2021 год на 21% вырос индекс стоимости оливье, так как в стране наблюдается рост цен практически на все категории продуктов.

Напомним, в супермаркетах и рынках с начала 2021 года в 2,6 раза подорожали овощи "борщового набора" .